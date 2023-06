Problème potentiel de fonte avec l'alimentation BeQuiet Dark Power 13 et les connecteurs RTX 4090 16 broches.



Un utilisateur de Reddit a récemment documenté un incident troublant concernant l'alimentation BeQuiet Dark Power 13 1000W, où un connecteur à 16 broches avait complètement fondu.







Cet incident rappelle les problèmes de fusion rencontrés par certaines cartes graphiques RTX 4090 et met en lumière des problèmes de fiabilité potentiels concernant le nouveau connecteur.



Bien que les cas de fonte de connecteurs à 16 broches ne soient pas rares, en particulier sur les cartes graphiques gourmandes en énergie comme la RTX 4090, il est très inhabituel de découvrir un connecteur fondu du côté de l'alimentation. Il est important de noter qu'aucun adaptateur n'a été utilisé dans ce cas, car le Dark Power 13 est conçu pour supporter directement les câbles à 16 broches. Les images ci-jointes montrent clairement la destruction complète de la rangée inférieure de broches du connecteur, située à côté des quatre broches "sense", tandis que la rangée supérieure de broches n'a pas été endommagée. De même, le connecteur d'alimentation à 16 broches du bloc d'alimentation (PSU) présente également des dommages similaires, le plastique fondu étant observé le long de la rangée inférieure de ports. Toutefois, il est essentiel d'aborder cet incident avec prudence, car il s'agit d'un cas unique de dysfonctionnement d'un connecteur d'alimentation à 16 broches au niveau du bloc d'alimentation. En l'absence de rapports supplémentaires, il est difficile de déterminer l'étendue de ce problème ou s'il s'agit d'un cas isolé.



Néanmoins, cet incident rappelle les rapports documentant les problèmes de fonte de la RTX 4090 qui ont émergé au cours de l'année dernière. Bien que ces rapports se soient principalement concentrés sur les dommages survenus du côté du GPU plutôt que du côté de l'alimentation, il est techniquement possible que le même type de dommage affecte les deux extrémités, étant donné que les connecteurs du GPU et de l'alimentation sont identiques. Si ce rapport s'avère authentique, il pourrait potentiellement indiquer une nouvelle vague de problèmes liés aux connecteurs à 16 broches, alors que de plus en plus d'utilisateurs adoptent les blocs d'alimentation Gen 3.



Le moment choisi pour ce problème est particulièrement malheureux, car d'autres rapports de fusion de connecteurs à 16 broches avec des cartes graphiques RTX 4090 continuent d'émerger. Nvidia affirme que tous ces problèmes sont le résultat d'une erreur de l'utilisateur, en particulier d'un mauvais positionnement du connecteur.



THE GURU3D