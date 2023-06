AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 23.5.2. Bêta.



AMD a publié aujourd'hui une mise à jour unique des pilotes pour la carte graphique Radeon RX 7600, avec une optimisation pour le jeux suivant :





"F1 23"



(en plus des fonctionnalités compatibles avec le logiciel AMD Adrenalin 23.5.2 le plus récent). Outre cette optimisation, la société a publié quelques correctifs spécifiques à la RX 7600 : des performances sous-optimales ou des bégaiements constatés dans certains jeux VR ; et un plantage intermittent de l'application avec Blender. La société a également publié AMD Software Adrenalin 22.40.57.06 pour les autres cartes (c'est-à-dire les RX 7000 et plus anciennes, à l'exception des RX 7600), avec l'optimisation F1 23.



Faits marquants



- Prise en charge de la F1 23.



Pour les télécharger :



- AMD Software 23.10.01.37 for F1 23 on Radeon RX 7600 : Cliquez ICI.

- AMD Software 22.40.57.06 for F1 23 on other Radeon SKUs : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP