ZOTAC GAMING / Partenariat autour du film Spider-Man™: Across the Spider-Verse

À l’occasion de la prochaine sortie du film Spider-Man™: Across the Spider-Verse, ZOTAC GAMING s'est associé à Sony Pictures pour lancer la campagne "Révèle le héros en toi" et dévoile une série de produits en édition limitée inspirés de l’univers du film. La suite très attendue du premier opus, qui avait remporté l’Oscar® du meilleur film d'animation, Spider-Man ™: Into the Spider-Verse, sortira en France le 31 mai 2023, exclusivement au cinéma. À compter de mi-mai, les fans pourront acheter des cartes en édition limitée et gagner en puissance avec Spider-Man™: Across the Spider-Verse. Les cartes sélectionnées dans les bundles sont les suivantes :

La ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO.

La ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge.

La ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO. Pour rappel, comme l’ensemble des cartes ZOTAC GAMING GeForce RTX™, ces cartes sont toutes assorties d’une garantie de 5 ans (3 ans plus deux ans supplémentaires sur simple enregistrement). Cette offre sera bien évidemment disponible en France. ZOTAC lance également un jeu-concours à destination de ses fans avec à la clef de nombreux lots à gagner. Cette campagne vise à encourager les joueurs à révéler le héros qui sommeille en chacun d’eux. Les références seront disponibles dans leur réseau de partenaires courant mai.