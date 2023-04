THE GURU3D nous propose : MSI Afterburner en version 4.6.5.







Guru3D et MSI ont travaillé dur sur AfterBurner, aujourd'hui, nous publions une version mise à jour d'Afterburner ; cette application a réussi à s'assurer la position de leader sur les utilitaires de cartes graphiques.



MSI Afterburner est l'utilitaire ultime pour les cartes graphiques, développé par l'équipe Guru3D RivaTuner. Les versions Beta ont parfois une limite d'expiration, ce qui n'est pas le cas des versions stables et finales. Nous recommandons toujours d'utiliser une version finale. Nous avons écrit un guide d'overclocking de la série GeForce GTX ici même, car au fil du temps, un certain nombre de choses ont changé, comme le réglage basé sur les courbes et le réglage automatisé. De plus, nous avons également mis à jour RTSS, notre serveur de statistiques qui permet la superposition avec MSI AfterBurner pour offrir le support de la superposition DirectX 12. Veuillez lire les notes de version complètes pour connaître tous les changements (car il y en a beaucoup). Amusez-vous bien à faire des ajustements. Votre superposition ne fonctionne plus après une mise à jour ? Veuillez procéder à une désinstallation complète de RTSS et AfterBurner (avec suppression des profils), puis à une installation PROPRE.



Remarque à l'intention des autres médias et des tiers non affiliés : Ceux qui tentent d'établir des liens profonds et/ou de distribuer notre logiciel en le téléchargeant sur leurs propres serveurs doivent s'abstenir de le faire. Seuls Guru3D.com et MSI.com sont légalement autorisés à distribuer MSI Afterburner ; il en va de même pour le serveur de statistiques Rivatuner, l'application Rivatuner CORE et les fichiers liés à RTSS.



Notre conseil est simple : si ce n'est pas publié ici sur Guru3D.com dans la section des nouvelles ou des téléchargements, alors il ne s'agit pas d'une version publique officielle, ce qui vous expose à un risque, voire au téléchargement d'une version vulnérable sur un site Web externe. Pour cette seule raison, soyez très prudent si vous téléchargez MSI Afterburner à partir d'une partie externe. Notre distribution est sûre, et c'est le seul moyen pour vous de savoir si les téléchargements n'ont pas été altérés, s'ils sont instables ou même vulnérables.







Version 4.6.5



- Ajout de la prise en charge des cartes graphiques de la série NVIDIA GeForce RTX 40x0,

- Ajout de la prise en charge du contrôle de la tension pour les versions de NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti basées sur GA103 et GDDR6x,

- Ajout de la prise en charge des cartes graphiques de la série AMD RADEON RX 7900,

- Ajout de la prise en charge de la surveillance de la puissance totale de la carte pour les cartes graphiques AMD RADEON RX 7900,

- Ajout de certains futurs DeviceIDs PCI de GPU AMD et NVIDIA à la base de données matérielle,

- Ajout de la prise en charge des GPU Intel Arc au module de surveillance du matériel. Veuillez noter que l'overclocking et le tuning des GPU Intel Arc ne sont actuellement pas pris en charge en raison de la limitation de la prise en charge de l'API de contrôle matériel d'Intel aux applications x64 uniquement,

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU Intel de 13ème génération,

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU AMD Ryzen 7xxx,

- Les sources de données relatives à l'utilisation du processeur dans le module de surveillance du matériel ont été remplacées par une implémentation alternative basée sur NtQuerySystemInformation(SystemProcessorIdleInformation), car le rapport traditionnel sur les temps morts dans NtQuerySystemInformation(SystemProcessorPerformanceInformation) est cassé dans les versions actuelles de Windows 11 22H2,

- Ajout d'une solution de contournement pour l'API de programmation de la vitesse fixe du ventilateur (chemin de repli compatible avec Overdrive 5) pour les anciens GPU Overdrive 7 GCN sur 22.5.2 et les pilotes AMD plus récents,

- Ajout d'un interrupteur dans le fichier de configuration pour désactiver l'API native de contrôle de la tension de fiabilité sur les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 9x0 et forcer l'utilisation de l'API de contrôle de la tension P-state 2.0 sur ce type de matériel. Les utilisateurs expérimentés peuvent utiliser ce commutateur pour contourner le verrouillage du contrôle de tension sur les cartes graphiques NVIDIA Maxwell avec la version 515 et les familles de pilotes plus récentes,

- Amélioration de l'analyseur de formules de correction avec conversion du format des données, arrondi et prise en charge des fonctions min/max,

- Ajout d'une surveillance de la fréquence d'horloge du bus basée sur OCMailbox pour les CPU Intel Skylake et plus récents. Contrairement aux estimations traditionnelles de la fréquence de l'horloge du bus basées sur l'horodatage, OCMailbox prend en charge la surveillance du BCLK overclocké. Veuillez noter que l'accès à OCMailbox est bloqué par la conception du système d'exploitation lorsque HVCI est activé,

- Amélioration du plugin de surveillance SMART.dll. Ajout de la prise en charge de la surveillance de la température pour les périphériques NVMe, y compris la température du contrôleur secondaire pour certains disques NVMe de Samsung,

- La limite de fréquence d'horloge par défaut de la fenêtre de l'éditeur de courbes de tension/fréquence a été étendue à 3,5 GHz. Veuillez noter que vous pouvez toujours personnaliser les limites via le fichier de configuration si nécessaire,

- L'emplacement du serveur de mise à jour a été modifié pour une nouvelle URL dans le système de vérification des mises à jour. L'ancien emplacement du serveur de mise à jour a atteint l'EOL.



RivaTuner Statistics Server a été mis à jour vers la version 7.3.4.



- La liste des changements de la nouvelle version est énorme, elle comprend plus de 100 améliorations de la compatibilité, des changements et de nouvelles fonctionnalités. Nous continuons à améliorer le plugin OverlayEditor et la plupart des améliorations sont liées à lui, nous vous recommandons fortement de l'essayer si vous utilisez encore la fonctionnalité de sortie d'affichage à l'écran de MSI Afterburner,

- La nouvelle version inclut également l'utilitaire DesktopOverlayHost amélioré, qui peut être utilisé pour afficher la superposition directement sur votre bureau Windows ou sur un petit écran externe monté à l'intérieur du boîtier du PC, similaire au SensorPanel d'AIDA64.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



