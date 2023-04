REKT nous propose un nouveau siège Gamers : L'Ultim8.



L’ULTIM8 allie confort, douceur, esthétique et technologie



Ce siège a été conçu avec des matériaux d’exception à tous les niveaux. Roues, base étoile, tissu, rembourrage, tout a été savamment pensé pour un confort exceptionnel et une extrême durabilité. Avec son look sobre et élégant, et ses finitions haute couture, vous ne voudrez plus jamais vous assoir sur un autre siège. REKT offre un large choix de couleurs pour cette chaise pour s’adapter au mieux à votre goût ou à votre intérieur. Coté rembourrage, ce modèle a une densité de mousse durcie à froid de 65Kg/M3, permettant un parfait équilibre entre confort et résistance. Vous aurez la sensation d’une assise et d’un maintien ni trop mous, ni trop durs.



Au niveau du touché, vous aurez l’opportunité de découvrir le tissu Elastron® ayant la caractéristique de bénéficier d’un traitement hydrofuge. Cette technologie, qui limite l’infiltration d’eau et d’humidité mais aussi l’incrustation de saletés, permet un nettoyage plus facile et efficace à l’eau simplement. Le tissu aura aussi la vertu de tenir moins chaud lors des longues sessions de jeu et en été. Pour finir, nous avons équipé l’ULTIM8 d’une base étoile hautement résistante en aluminium ACD-12 et de roues XXL de 75mm de diamètre permettant un roulement parfaitement fluide et agréable. Avec l’ULTIM8, vous comprendrez enfin ce qu’est le confort.



















Des matériaux nobles de haute qualité



REKT confectionne ses chaises avec des matériaux nobles de la meilleure qualité. L’excellence de la finition est notre priorité, cela apporte plus de confort mais surtout une résistance accrue à l’usure et au temps. Nous ne limitons aucune dépense pour nous assurer que nos produits soient d’une qualité optimale, en ne laissant échapper aucun détail. REKT sélectionne les meilleurs matériaux de rembourrage et de sellerie afin de vous offrir un maximum de confort et de durabilité.



TISSU PREMIUM ELASTRON



Le tissu Elastron est le revêtement le plus adéquat pour offrir le meilleur confort quelle que soit la saison, et une résistance accrue. Notre tissu a été spécialement traité afin de limiter l’infiltration d’humidité et de saletés, permettant un nettoyage plus facile et efficace. Ce traitement limite l’apparition de taches, gardant le tissu sec et propre. Grâce à un contrôle qualité minutieux, une découpe ciselée et une attention toute particulière au moindre détail, REKT propose une finition des plus soignées.



MOUSSE HAUTE DENSITE



La mousse durcie à froid haute densité est utilisée dans nos sièges. Ils bénéficient d’une densité de 65 kg/m3, offrant une durabilité, un soutien et un confort hors du commun. De plus, la mousse conserve sa forme et sa densité pendant de nombreuses années afin que le siège puisse vous suivre durant toute votre carrière de gamer. C’est le parfait équilibre entre confort et durabilité, ni plus ni moins.



FINITION HAUTE COUTURE



Jusqu’au moindre détail, nous avons voulu apporter une qualité unique à ce siège, allant de la surpiqure de qualité, en passant par le damier matelassé, jusqu’à ce tissu conçu de plusieurs fils de couleurs différentes pour permettre ce rendu chiné.



AJUSTEMENT DU DOSSIER JUSQU’À 180 DEGRÉS



Le dossier peut être ajusté jusqu’à 180 degrés, de la position optimale à la position horizontale pour ceux qui veulent faire une pause entre deux compétitions. Que vous utilisiez votre fauteuil pour regarder un film, boire un café ou jouer à votre jeu vidéo préféré, tirez simplement sur le levier situé sur le côté du fauteuil, choisissez votre position et relâchez-le à l’endroit souhaité. Si vous vous sentez fatigué, le dossier peut être incliné à l’horizontal, parfait pour faire une sieste ou regarder vos vidéos préférées dans une position confortable.



BASE ETOILE EN ALUMINIUM ADC 12



Construites pour être parfaitement équilibrées, nos bases en aluminium ADC-12 apportent à la fois stabilité et résistance irréprochables. Nous utilisons un mélange spécial renforcé, le rendant très résistant et imperméable à la corrosion ainsi qu’à la rouille. Grâce à son design, la ULTIM8 est capable de supporter aisément un poids allant jusqu’à 150kg, même avec le dossier totalement incliné vers l’arrière.



STRUCTURE EN METAL



Construit sur une base métallique ultra résistante, avec un châssis en acier massif recouvert d’une peinture anticorrosion, le siège REKT ULTIM8 est l’un des sièges les plus durables du marché. En effet, n’ayez aucune peur avec ce siège, il vous accompagnera durant de longues années. Grâce à leur solide cadre en acier, vous pouvez vous sentir en sécurité lorsque vous êtes assis dans l’un des fauteuils REKT.



MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA BASCULE



Avec le mécanisme Frog situé sur la partie assise du siège, vous pouvez verrouiller votre position de bascule jusqu’à 30°. Parfait quand on veut chiller devant une petite série.



ACCOUDOIRS REKT 4D PARFAITEMENT AJUSTABLES



Nos chaises Gaming REKT s’adaptent à tous les Gamers grâce à ses accoudoirs 4D. Cette innovation permet un réglage optimal dans tous les sens.

Nos accoudoirs 4D sont personnalisables à l’infini. Avec plusieurs options pour la hauteur, la profondeur, la largeur et l’angle, il y a une configuration pour tous les utilisateurs. Confortables pour le repos des bras, ces accoudoirs sont fermes et résistants.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 27 avril 2023. Le prix sera de : 369 euros.



REKT