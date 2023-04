La nouvelle mémoire DDR5 Thermaltake TOUGHRAM RGB D5 se décline en six couleurs.



Thermaltake est ravi de présenter TOUGHRAM RGB D5, qui propose 6 couleurs classiques de dissipateurs thermiques TT Premium : Noir, Blanc, Racing Red, Metallic Gold, Turquoise et Racing Green. Équipée de 8 LED à haute luminosité et d'un support logiciel haut de gamme, la TOUGHRAM RGB D5 permet aux utilisateurs de personnaliser leurs effets d'éclairage RGB et de profiter d'une expérience d'éclairage dynamique. La TOUGHRAM RGB D5 de Thermaltake est proposée avec des fréquences allant jusqu'à 5600 MT/s et des capacités allant jusqu'à 32 Go (16 Go x2), tout en garantissant sa vitesse et sa stabilité grâce à ses composants de haute qualité.





Le TOUGHRAM RGB D5 contient des circuits intégrés de mémoire étroitement sélectionnés et optimise un circuit imprimé à 10 couches avec une couche interne en cuivre de qualité supérieure, ce qui permet d'obtenir des performances suprêmes en termes de fréquence et de temps de réponse. Pour une performance optimale, la TOUGHRAM RGB D5 est construite avec une architecture à double groupe de banques pour permettre de plus grandes capacités sans décalage et inclut un code de correction d'erreur (ECC) pour rectifier automatiquement les erreurs de bits dans les puces. En outre, par rapport à la mémoire DDR4, la mémoire DDR5 offre une meilleure efficacité énergétique grâce à son circuit intégré de gestion de l'énergie (PMIC) natif, avec une tension de fonctionnement basse de seulement 1,1V.



En plus de ses puissantes performances, la TOUGHRAM RGB D5 offre également de multiples options de couleurs et d'esthétiques visuelles. Le TOUGHRAM RGB D5 a été recouvert d'une finition en aluminium, et il y a 6 couleurs de revêtement au choix. Il ne s'agit pas seulement des classiques noir et blanc, mais aussi de couleurs plus audacieuses, telles que Racing Red, Metallic Gold, Turquoise et Racing Green, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir plus de flexibilité pour la construction de leur PC. Pour améliorer l'expérience de jeu, le TOUGHRAM RGB D5 dispose de 8 LEDs adressables à haute luminosité pour un éclairage RGB splendide. Supportée par le logiciel TT RGB plus 2.0, la barre de lumière peut délivrer 16,8 millions de couleurs RVB à spectre complet avec plus de 25 effets d'éclairage dynamiques prédéfinis. Les joueurs peuvent synchroniser leurs produits compatibles TT RGB PLUS pour créer un écosystème RGB et s'immerger dans le monde RGB.



Avec des modules qualifiés DDR5, 6 options de couleurs TT Premium classic heat-spreaders, et un éclairage RGB vibrant, la TOUGHRAM RGB D5 est une mémoire idéale pour obtenir à la fois des performances élevées et des constructions de PC élégantes, démontrez votre mémoire DDR5 à votre façon !



Caractéristiques principales :



Dissipateur thermique en aluminium



L'utilisation de dissipateurs thermiques en aluminium permet une dissipation exceptionnelle de la chaleur pour répondre aux besoins de haute performance. Disponible en 6 modèles de dissipateurs thermiques classiques TT Premium : noir, blanc, rouge compétition, or métallisé, turquoise et vert compétition.



Circuit imprimé 10 couches optimisé avec du cuivre



Un circuit imprimé à 10 couches spécialement optimisé avec une couche interne en cuivre améliore la conduction électrique pour offrir une vitesse et une fiabilité sans compromis pour des performances d'overclocking maximales.



Circuits intégrés étroitement contrôlés



Les puces de mémoire sont minutieusement sélectionnées pour offrir des performances optimales en termes de fréquence et de temps de réponse.



Capacité doublée pour une meilleure efficacité



Avec une architecture de groupe de banques doublée, la nouvelle Thermaltake TOUGHRAM RGB D5 améliore la disponibilité d'accès et vous apporte des capacités plus élevées sans décalage, ouvrant la voie à la mémoire de nouvelle génération.



Plus d'économies d'énergie



La nouvelle mémoire DDR5 intègre un circuit intégré de gestion de l'énergie (PMIC) pour améliorer la stabilité de l'alimentation électrique avec une tension de fonctionnement basse de seulement 1,1 V, ce qui permet d'optimiser l'efficacité énergétique par rapport à la DDR4.



Stabilité à long terme



Le code de correction d'erreurs (ECC) intégré permet aux modules de mémoire de corriger automatiquement les erreurs, ce qui améliore la stabilité et la fiabilité. Le circuit intégré de gestion de l'énergie permet d'améliorer la stabilité de l'alimentation électrique.



Illuminez et impressionnez



8 LED adressables super lumineuses offrent 16,8 millions de couleurs RVB à spectre complet avec des effets d'éclairage dynamiques pour donner vie à votre système de jeu.



Logiciel exclusif TOUGHRAM



Contrôlez la température, la fréquence et la performance en temps réel via l'interface simple, et créez des effets de lumière étonnants avec plus de 25 modes d'éclairage, tous inclus dans le logiciel TOUGHRAM. Les utilisateurs peuvent également se synchroniser avec TT RGB PLUS pour maximiser les paramètres uniques de leur thème de couleur RVB.



L'écosystème TT RGB PLUS



Illuminez votre système avec des possibilités presque illimitées et synchronisez vos produits compatibles TT RGB PLUS (blocs d'eau CPU/VGA, refroidisseurs de CPU AIO, PSU, bandes LED, claviers de jeu, casques, souris et tapis de souris) pour créer un écosystème RGB qui vous est vraiment propre.



Intel XMP 3.0/AMD EXPO Ready



Verrouillez facilement et optimisez la stabilité du système avec un simple réglage.



Thermaltake n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour plus d'informations sur la mémoire Thermaltake TOUGHRAM RGB D5 Memory DDR5 5600MTs 32GB, veuillez consulter le site Thermaltake Technology.



THE GURU3D