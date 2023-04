RAZER nous propose un nouveau clavier Gamers : Le Razer Ornata V3 TKL.



Le Razer Ornata V3 TKL est le dernier né de la gamme de claviers de jeu Razer. Ce clavier à profil bas, sans touches, est équipé des commutateurs Razer Chroma RGB et Razer Mecha-Membrane.



















Avec sa forme ultra-mince, le Razer Ornata V3 TKL permet un positionnement naturel de la main et un support de jeu étendu, ce qui le rend idéal pour de longues heures d'utilisation. Ses keycaps à revêtement UV offrent également une meilleure résistance à la décoloration et aux rayures, garantissant une meilleure protection contre l'usure due à une utilisation fréquente.



Les commutateurs Razer Mecha-Membrane offrent des touches cliquables avec un toucher doux et amorti, permettant des frappes précises et satisfaisantes. Les touches multimédia rétroéclairées dédiées offrent un contrôle pratique sur vos divertissements, tandis que le repose-poignets magnétique soft-touch offre un confort et un soutien suffisants pour vos poignets.



Un éclairage personnalisable est également disponible avec 8 zones d'éclairage Razer Chroma RGB, vous donnant accès à des effets d'éclairage dynamiques pour des centaines de jeux intégrés à Chroma.



Le clavier de jeu ergonomique à profil bas Razer Ornata V3 TKL est disponible en précommande sur le Razer Store au prix de 69.99 Dollars.



