ASUS dévoile le ProArt Display OLED PA27DCE.



ASUS a annoncé la sortie de son dernier produit, le ProArt Display OLED PA27DCE, un écran 4K HDR de 26,9 pouces conçu pour les créateurs qui exigent une précision et une clarté des couleurs exceptionnelles.























L'écran offre une large gamme de couleurs (DCI-P3 99 %), un rapport de contraste de 1 000 000:1 et un temps de réponse de 0,1 ms. Le produit a été présenté lors de l'événement COMPUTEX TAIPEI 2022.



Le ProArt Display OLED PA27DCE est doté de fonctions avancées telles que le "ProArt Color Center", qui garantit une précision des couleurs inférieure à Delta E 1 et un étalonnage des paramètres de couleur pour plusieurs unités. Le "ProArt Calibration" utilise une puce IC à échelle interne pour ajuster le calibrage des couleurs, et le "Uniform Brightness Setting" ajuste uniformément les niveaux de luminosité sur l'ensemble de l'écran. L'écran intègre également la "technologie ASUS Smart HDR", qui prend en charge plusieurs formats HDR.



L'interface du ProArt Display OLED PA27DCE comprend USB Type-C (DP Alt Mode) x 1, DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 3, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, et USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1. Le port USB Type-C prend en charge la fourniture d'énergie jusqu'à 80W. L'écran comprend également des haut-parleurs 3W x 2, et le support permet de l'incliner, de le faire pivoter et de le régler en hauteur.



Le ProArt Display OLED PA27DCE est disponible à l'achat au prix de 3 299 Dollars, et le ProArt Display OLED PA27DCE-K, qui est livré avec le calibrateur "X-rite i1 Display Pro Calibrator", est disponible au prix de 3 699 Dollars.



