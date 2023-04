TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle souris Gamers : La XPG Alpha.







XPG est la division gaming d'ADATA Technology, un fabricant de mémoire et de stockage basé à Taïwan et fondé en 2001. L'Alpha ergonomique pour droitier est livré avec le capteur PAW3335 de PixArt, des interrupteurs Omron évalués à 60 millions de clics pour les boutons principaux, et un câble USB Type-C détachable. La configuration est possible via XPG Prime, qui permet également de synchroniser l'éclairage RVB avec d'autres appareils XPG.







