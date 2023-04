LG nous propose un nouvel écran PC : Le LED 32UN500P-W.



Gagnez en confort au quotidien avec l'écran 32UN500P-W ! Ce moniteur LG de 32 pouces UHD 4K vous permet de profiter de contenus 4K et HDR tels que vous en rêvez. Avec son pied ergonomique, cet écran LG adoptera facilement la position idéale, selon vos besoins.



















Un niveau de détails maîtrisé



Le moniteur LG UHD 4K vous permet de profiter de contenus 4K et HDR tels que vous en rêvez.



Une expérience de jeu immersive



Le 32UN500 renforce la nouvelle ère de l'expérience de jeu 4K HDR sur console, en apportant non seulement des images et un son de qualité mais aussi en vous aidant à remporter la victoire avec les technologies AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync et Black Stabilizer.



Mouvements fluides et rapides



Grâce à la technologie AMD FreeSync les joueurs sur consoles peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Elle permet d’éliminer pratiquement toutes les saccades et déchirures d’écran.



Réagissez plus vite face à vos adversaires



Réduisez le délai d'affichage grâce à Dynamic Action Sync, afin de pouvoir percevoir n'importe quel moment en temps réel.



Attaquez en premier dans l’obscurité



Les joueurs pourront éviter les snipers embusqués dans des recoins obscurs et s’échapper rapidement des situations qui dégénèrent.



Plus vives et réalistes



Explorez les contenus HDR des différents services de streaming et profitez d'une plage de couleurs étendue sur le moniteur LG UHD 4K avec la technologie HDR10 qui couvre jusqu'à 90 % de l'espace colorimétrique DCI-P3



Design simple et épuré



Le One-Click stand rend l'installation facile, sans aucun autre équipement et en un clic. Installez-vous confortablement grâce à son grand écran inclinable.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 16 mai 2023. Le prix sera de : 319.90 euros.



LG