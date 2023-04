ASUS nous propose un nouveau boitier PC : L'ASUS Prime AP201.



L'ASUS Prime AP201 est un boîtier Micro-ATX élégant de 33 litres, doté de panneaux latéraux sans outils et d'un maillage quasi-filtrant, qui prend en charge les refroidisseurs de 360 mm, les cartes graphiques d'une longueur maximale de 338 mm et les alimentations ATX standard.



















Voyez grand. Restez compact.

33 litres de fraîcheur



L'ASUS Prime AP201 fait une percée dans la conception des châssis micro-ATX, offrant une plateforme haute performance qui accueille les refroidisseurs AIO de 360 mm et les cartes graphiques jusqu'à 338 mm de long, le tout dans un espace compact de 33 litres. Les panneaux latéraux sans outils, dotés d'un maillage semblable à celui d'un filtre, facilitent également l'accès et améliorent le flux d'air, tout en complétant une esthétique minimaliste de bon goût qui peut être la pièce maîtresse de tout PC à monter.



Panneaux en maille semblables à des filtres

Respiration libre



La maille de l'AP201 est composée de plus de 57 000 trous de 1,5 mm usinés avec précision, structurés pour augmenter le flux d'air, réduire l'entrée de la poussière et fournir une vue appréciable des composants de votre système.



Refroidissement optimisé

Gardez la tête froide



Grâce à la prise en charge des radiateurs de 280 et 360 mm et de jusqu'à 6 ventilateurs, l'AP201 est prêt à faire face à l'assaut thermique du matériel haute performance.



Filtre à poussière détachable

Dites adieu à la poussière



Les deux supports de ventilateur de 120 mm situés au bas de l'AP201 comprennent un filtre à poussière qui peut être retiré pour un nettoyage facile ou pour améliorer encore le flux d'air.



Efficacité spatiale à la pointe du secteur

Équipez-vous



Ne vous fiez pas à sa taille compacte : l'AP201 prend en charge les alimentations ATX standard jusqu'à 180 mm de long, les cartes graphiques jusqu'à 338 mm de long, les configurations de refroidissement liquide personnalisées et un large éventail de périphériques de stockage.



Panneaux latéraux sans outils

Libre-accès



Au lieu de vous obliger à vous battre avec des vis ou des charnières potentiellement gênantes, les panneaux latéraux de l'AP201 utilisent tous deux un mécanisme de clip simple mais sûr pour se fixer au boîtier. Ils sont ainsi faciles à retirer lorsque vous souhaitez accéder à l'intérieur du châssis et ne risquent pas d'être délogés accidentellement.



Gestion des câbles volumineux

Ordonné à souhait



L'AP201 dispose d'un support de carte mère étendu aux découpes stratégiquement placées et à l’espace de 32 mm, ce qui confère aux monteurs la place suffisante pour ranger les câbles hors de vue et assurer une esthétique soignée à leur système.



Support USB Type-C à l’avant

Connexions rapides



Outre les deux ports USB 3.2 Gen 1 de type A, le panneau avant de l'AP201 comporte également un port de type C adapté à l'USB 3.2 Gen 2. Les cartes mères ASUS microATX compatibles, telles que la TUF Gaming B660M Plus ou la ROG STRIX B660-G.



Pour voir les caractéristiques techniques : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 109.90 euros.



ASUS