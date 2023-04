Le bloc d'alimentation Cooler Master V1300 Platinum 30th Anniversary Edition est désormais disponible.







Cooler Master célèbre son 30ème anniversaire cette année et lance quelques produits en édition limitée dont le châssis COSMOS INFINITY 30th Anniversary Edition, le refroidisseur AIO MasterLiquid PL360 Flux 30th Anniversary Edition, le V1300 Platinum 30th Anniversary, et bien plus encore. Aujourd'hui, l'alimentation Cooler Master V1300 Platinum 30th Anniversary Edition est disponible aux Etats-Unis. Les autres régions seront disponibles à une date ultérieure.







La première alimentation de Cooler Master est sortie en 2004. Cooler Master a fait beaucoup d'efforts pour évoluer avec les avancées technologiques des alimentations au cours de la dernière décennie. A l'occasion du 30ème anniversaire de Cooler Master, la marque a le plaisir d'annoncer le Cooler Master V1300 Platinum 30th Anniversary, construit avec des matériaux de première qualité et une couleur caméléon unique, assortie aux couleurs emblématiques de Cooler Master.



Caractéristiques principales :



- Certifié 80 Plus Platinum,

- Convertisseur résonant LLC en pont complet et technologie DC-DC,

- Mode de régulation thermique (TRM),

- Commutateur simple/multi-rail,

- Eléments premium du 30ème anniversaire de Cooler Master,

- Condensateurs 100% japonais,

- 10 ans de garantie.



Prix



L'alimentation Cooler Master V1300 Platinum 30th Anniversary est disponible dès maintenant sur Newegg et sur la boutique Amazon de Cooler Master au prix de 399.99 Dollars.



- Pour en savoir plus sur l'alimentation Cooler Master V1300 Platinum 30th Anniversary, rendez-vous sur coolermaster.com.

- Pour en savoir plus sur les produits Cooler Master 30th Anniversary Edition, rendez-vous sur coolermaster.com/30th-anniversary.



VORTEZ