Gamdias lance le refroidisseur de CPU Boreas P1-720 Dual Fin-Stack.



GAMDIAS, l'un des principaux fabricants de périphériques de jeu, a annoncé le lancement du refroidisseur d'air pour CPU à double tour BOREAS P1-720. Conçu pour fournir une puissance de refroidissement exceptionnelle, ce refroidisseur est doté d'un double dissipateur thermique asymétrique, de 7 caloducs en cuivre et de 2 ventilateurs PWM haute performance qui travaillent ensemble pour maintenir des températures basses même pendant les sessions de jeu intenses ou l'overclocking.























Le BOREAS P1-720 affiche un TDP impressionnant de 270 W, et la configuration à double tour comprend deux ailettes denses en aluminium qui offrent une grande surface de dissipation de la chaleur. Le refroidisseur est également doté d'une base en cuivre convexe optimisée qui assure un contact parfait avec la surface du processeur, améliorant ainsi les capacités de transfert de chaleur et augmentant encore l'efficacité de la conductivité thermique. En plus de ses performances de refroidissement exceptionnelles, le BOREAS P1-720 est également doté d'un design noir haut de gamme qui s'harmonisera avec n'importe quelle configuration système. Le refroidisseur est entièrement recouvert d'une finition noire et d'une finition en aluminium brossé qui lui confère un aspect élégant et stylé.



Flux d'air robuste et disposition asymétrique



Equipé de deux puissants ventilateurs PWM, un ventilateur de 135 mm au centre et un ventilateur de 120 mm à l'avant, le BOREAS P1-720 fournit une pression statique élevée et une pression d'air allant jusqu'à 84,2 CFM à travers le dissipateur thermique. Avec un roulement hydraulique optimal et une fonction PWM, les ventilateurs fournissent jusqu'à 2000 RPM pour un débit d'air supérieur tout en gardant un faible niveau de bruit.



Excellente compatibilité



La conception asymétrique des caloducs du BOREAS P1-720 offre une meilleure compatibilité VRM et permet d'installer facilement des modules de mémoire plus grands, jusqu'à 60 mm. En outre, le refroidisseur comprend un socket universel dans la boîte pour assurer une installation rapide et facile et prendre en charge les dernières plates-formes Intel et AMD, y compris les sockets LGA 1700 et AMD 5.



Caractéristiques techniques :



- Revêtement noir de première qualité,

- Couvercle supérieur en aluminium brossé,

- Base en cuivre convexe optimisée,

- 7 caloducs en cuivre haute performance,

- Caloducs asymétriques,

- Dissipateur thermique dense en aluminium double 140 x 50 mm,

- 2 ventilateurs PWM à palier hydraulique,

- Ventilateur central de 135 mm et ventilateur frontal de 120 mm,

- Compatibilité en hauteur et en espace libre de 157,5 mm,

- Support LGA 1700 / AM5.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP