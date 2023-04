Pilote NVIDIA GeForce Game Ready 531.68 pour Dead Island 2 et Star Wars Jedi : Survivor.







Comme souvent, ZandathraX du forum, que l'on remercie, nous informe de la sortie de nouveaux drivers graphiques NVIDIA. Ce coup-ci, c'est la version 531.68 qui est disponible et qui succède directement à la 531.61 de la semaine dernière pour le GPU GeForce RTX 4070.







Il s'agit d'un pilote GeForce Game Ready et pour cause il ajoute la prise en charge des jeux d'action-aventure Dead Island 2 et Star Wars Jedi : Survivor qui sortiront respectivement le 21 et le 28 avril 2023. NVIDIA ne donne malheureusement pas plus de détails sur les technologies maison supportées par ces deux titres (DLSS ? Reflex ?). Dommage.



Nouveaux moniteurs G-SYNC Compatible



Par ailleurs, on apprend dans les notes de version que ces drivers 531.68 ajoutent la certification G-SYNC Compatible pour cinq moniteurs supplémentaires en attendant que les autres modèles évoqués hier soient à leur tour validés (voir l'actualité La liste des moniteurs en attente de certification NVIDIA G-SYNC Compatible s'allonge).



- AOC Q27G3Z,

- AOC U32G3X,

- Dell G2524H,

- Dell G2724D,

- Dell Alienware AW2724DM.



Quelques bugs corrigés



Toujours selon NVIDIA, ce pilote 531.68 corrige également quelques bugs comme les plantages aléatoires du titre Immortals Fenyx Risin avec retour sur le bureau après la mise à jour en version 531.41. NVIDIA mentionne aussi pour la première fois le jeu Counter-Strike 2 attendu pour cet été et qui est actuellement en phase de test. L'activation de la fonction Reflex ne fait plus baisser les performances de Counter-Strike 2. A noter également la correction d'un problème de démarrage des enregistrements ShadowPlay avec l'application EA Play.



Encore une nouvelle référence GeForce RTX 3060 !



D'après nos constatations, une nouvelle révision du GPU GeForce RTX 3060 voit encore le jour au catalogue NVIDIA et son identifiant matériel a été ajouté dans ces drivers 531.68. Il s'agit du PCIVEN_10DE&DEV_24C7 mais on ignore pour le moment si ce dernier utilise simplement une puce différente de type GA104, GA106 ou une autre encore mais aussi de quelle quantité de mémoire disposera cette nouvelle carte (8 Go ? 12 Go ?).



Bref, à suivre et en attendant, voici un petit récapitulatif pour vous y retrouver dans la gamme RTX 3060 avec les différentes dates de lancement :



- GeForce RTX 3060 12 Go (GA106-300 / PCIVEN_10DE&DEV_2503 / février 2021),

- GeForce RTX 3060 LHR 8 Go (GA106-302 / PCIVEN_10DE&DEV_2544 / octobre 2022),

- GeForce RTX 3060 LHR 12 Go (GA106-302 / PCIVEN_10DE&DEV_2504 / mai 2021),

- GeForce RTX 3060 LHR 12 Go (GA104-150 / PCIVEN_10DE&DEV_2487 / septembre 2021),

- GeForce RTX 3060 LHR ? Go (? / PCIVEN_10DE&DEV_24C7 / avril 2023.



Pour finir, comme nous l'avons vu plus tôt dans la journée (voir l'actualité Liste des bugs connus dans les drivers NVIDIA GeForce 531.61), sachez que des drivers GeForce basés sur une toute nouvelle branche R535 verront le jour vers la fin du mois d'avril voire au mois de mai. Ils apporteront leur lot de nouveautés mais aussi de corrections comme une meilleure compatibilité avec certains moniteurs et un meilleur fonctionnement des effets visuels Freestyle avec certains jeux.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 531.68 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



