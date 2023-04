La carte graphique NVIDIA RTX A2000 SFF modifiée avec un dissipateur thermique passif fonctionne aussi bien que le refroidisseur d'origine bruyant.



La carte graphique NVIDIA GeForce RTX A2000 SFF a été modifiée par un utilisateur de SFF.Network avec un dissipateur thermique passif.







La carte graphique NVIDIA RTX A2000 SFF modifiée avec un refroidisseur passif fonctionne aussi bien et silencieusement







L'utilisateur REVOCCASES du site SFF.Network (smallformfactor.net) a moddé la carte graphique NVIDIA RTX A2000 qu'il nomme KalmX edition, en référence à la Palit GTX 1650 KalmX edition qui disposait d'un dissipateur thermique passif.







Comme il n'y a pas de radiateur passif officiel pour la NVIDIA RTX A2000, le moddeur a décidé d'utiliser le refroidisseur Arctic ACCELERO S1 R2 et une plaque de cuivre usinée CNC supplémentaire pour le design. La carte mesure 135 mm x 220 mm et offre deux fentes à une extrémité. Une plaque de base personnalisée a dû être fabriquée pour permettre la compatibilité avec la carte graphique NVIDIA RTX A2000.







La NVIDIA RTX A2000 est l'une des plus petites cartes graphiques pour stations de travail. Elle est basée sur le GPU GA106 avec 3 328 cœurs CUDA et une interface mémoire 192 bits de 6 Go. La carte ne consomme que 70W, mais avec une courbe V/C personnalisée, le moddeur a pu obtenir environ 1500 MHz à seulement 750mV.







En réponse aux tests de référence effectués par REVOCCASES, l'utilisateur a déclaré : Elle fonctionne très bien :



Elle fonctionne à merveille ! Même avec les paramètres de base, il ne throttle pas et fonctionne aussi bien qu'avec le bruyant refroidisseur de base. Cependant, pour un meilleur refroidissement (passif) et de meilleures performances, il serait idéal de placer le GPU dans un boîtier traditionnel pour favoriser le flux d'air naturel à travers les ailettes et d'ajuster la courbe V/C dans afterburner à quelque chose comme 1500 Mhz @ 750mV.



Résultats de la température de la NVIDIA RTX A2000 (Image Credits : SFF Network) :



















En ce qui concerne les températures, la carte graphique NVIDIA RTX A2000 modifiée passivement a pu se maintenir entre 65 et 75°C, ce qui est vraiment bien pour un petit modèle comme cette carte, mais surtout, la carte fonctionne aussi bien qu'avec son refroidisseur actif de série, mais sans le bruit fort que produisait le refroidisseur à soufflerie. C'est une solution gagnante, mais il faut garder à l'esprit qu'elle n'est pas à la portée des consommateurs ordinaires, car la modification d'un dissipateur thermique et d'une carte graphique de série requiert une certaine expertise. Dans l'ensemble, une solution à refroidissement passif signifie que vous n'avez pas à vous soucier des bruits forts lorsque vous exécutez les charges de travail de votre station de travail sur votre mini-PC SFF.



WCCFTECH