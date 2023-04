DELL nous propose un nouvel écran PC : Le U4924DW.



Dell a présenté l'écran U4924DW, un écran incurvé ultra-large de 49 pouces prenant en charge la résolution DualQHD (5 120 x 1 440 pixels).



















L'écran LCD offre une gamme de couleurs étendue avec sRGB 100 %, Rec.709 100 %, DCI-P3 98 % et Display P3 98 %, ainsi qu'un écran noir IPS offrant un contraste élevé de 2 000:1. L'U4924DW est équipé d'une station d'accueil qui comprend des fonctions telles que 2.5 Gigabit LAN supportant le boot PXE, Mac address pass-through, Wake on LAN, un USB PD 90W, et un hub USB, qui peut améliorer l'extensibilité des ordinateurs portables mobiles.



Les principales caractéristiques de l'écran U4924DW comprennent un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un temps de réponse de 5 ms, des angles de vision horizontaux et verticaux de 178°, une précision des couleurs inférieure à Delta E 2 et un affichage de 1,07 milliard de couleurs. L'interface comprend HDMI (x2), DisplayPort (x1), USB Type-C (compatible USB PD / DP Alt, x1), USB 3.2 Gen 2 en amont (x1), USB 3.2 Gen 2 en aval (x4), USB 3.2 Gen 2 Type-C en aval (x2), USB 3.2 Gen 2 en aval avec prise en charge de la charge de la batterie 1.2 (x1), sortie de ligne audio (x1), et RJ45 (x1).



L'écran dispose d'une sortie haut-parleur 9W x 2, et le support prend en charge une inclinaison de -5 à 21°, un pivotement de 340° et un réglage de la hauteur. Le support VESA est compatible avec les configurations 100 x 100 mm ou 200 x 100 mm. L'U4924DW mesure 1 214,9 mm de largeur, 264,97 mm de profondeur, 520,57 mm de hauteur et pèse 16,28 kg.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est disponible sur le site de DELL, le prix est de : 1 499.99 Dollars (En promotion actuellement).



