Le refroidisseur de CPU Cooler Master Hyper 212 Halo Edition et le ventilateur MasterFan MF120 Halo² sont désormais disponibles.



Au fil des ans, la série Cooler Master Hyper 212 s'est imposée comme un choix de premier plan pour le refroidissement des processeurs sur le marché de l'après-vente, se taillant une réputation de refroidisseur de processeur personnalisé parmi les plus populaires du marché. La société a continuellement modernisé la série en intégrant des technologies de pointe en matière de dissipateurs et de ventilateurs. Avec l'introduction de l'Hyper 212 Halo, Cooler Master a mis en place un design et une technologie significatifs, amenant la série à de nouveaux sommets.











La série Hyper 212 Halo comprend le ventilateur innovant Halo², une version raffinée de son prédécesseur. Le matériel est orné d'accents de couleur, disponibles en noir ou en blanc. La tour à 4 caloducs arbore désormais une couleur assortie et un couvercle coordonné arborant le logo de la marque, créant ainsi un design cohérent et élégant. L'élégant Hyper 212 Halo mesure 154 mm, ce qui lui permet d'être compatible avec la plupart des châssis et des orientations de la RAM. Ses supports d'installation mis à jour s'adaptent aux dernières plates-formes du marché, ce qui facilite l'intégration pour un large éventail de constructions.











Les modèles Hyper 212 Halo seront disponibles en deux couleurs attrayantes, répondant à une variété de préférences et de styles : Hyper 212 Halo Black et Hyper 212 Halo White. Adaptez votre solution de refroidissement à vos constructions sombres ou claires, en ajoutant une touche contemporaine qui rehausse l'esthétique de votre système.



Spécifications :



- Couleurs : Noir - RR-S4KK-20PA-R1 ; Blanc - RR-S4WW-20PA,

- Plates-formes prises en charge : AM4, AM5, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156,

- Matériau : 4x caloducs, ailettes en aluminium,

- Dimensions : 124 mm x 73 mm x 154 mm 124 mm x 73 mm x 154 mm,

- Type de ventilateur : 1x Cooler MasterFan MF120 HALO² (120 mm avec LEDs RGB adressables - MFL-B2DN-21NP2-R2),

- Vitesse du ventilateur : 650-2050 RPM ± 10%,

- Débit d'air du ventilateur : 51.88 CFM (max),

- Type de palier de ventilateur : Roulement à billes.



MasterFan MF120 Halo²











Avec des pales de ventilateur augmentées de 10 % par rapport à son prédécesseur, le Halo² offre un meilleur flux d'air et de meilleures performances de refroidissement. La structure hybride assure la stabilité tout en optimisant l'espace opérationnel du ventilateur. Cooler Master a amélioré le circuit intégré du pilote pour des performances de refroidissement supérieures, tout en minimisant le bruit du ventilateur.



Le MasterFan MF120 Halo², qui conserve le design sophistiqué des LED à double boucle, est doté de notre éclairage RVB adressable Gen 2, offrant ainsi une personnalisation ultime pour répondre à vos besoins en matière de design.



Découvrez le mélange parfait de performance et de style avec le nouveau MasterFan MF120 Halo².



Disponibilité et Prix



Les modèles Hyper 212 Halo seront disponibles à environ 38 euros, tandis que les MasterFans MF Halo² seront disponibles à environ 16 euros pour le modèle de 120 mm et 19 euros pour le modèle de 140 mm.



TECHPOWERUP