TECHPOWERUP nous propose le logiciel GPU-Z en version : 2.53.0.



Aujourd'hui, nous publions la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, l'utilitaire d'information et de diagnostic du sous-système graphique.







La version 2.53.0 ajoute la prise en charge d'un grand nombre de GPU nouveaux et rares. Parmi les GPU NVIDIA pris en charge, citons les GeForce RTX 4070, RTX 4090, RTX 4080, RTX 4060 et RTX 4050 ; les pro-vis RTX 6000 Ada, RTX 3060 Laptop GPU (basé sur GA104), RTX 3050 Laptop GPU 6 GB, RTX 2050 ; et les accélérateurs de calcul Hopper H100 PCIe AIC, ainsi qu'un rare échantillon d'ingénierie de la RTX 2080 Ti. Du côté d'AMD, le support est ajouté pour les Radeon RX 7600S, Radeon Pro W6900X, Pro V620, et l'iGPU des processeurs Ryzen "Mendocino" pour ordinateurs portables. Du côté d'Intel, nous avons ajouté la prise en charge des processeurs Intel "Raptor Lake-HX", "Alder Lake-N", "Alder Lake-U" et de l'iGPU UHD P750 que l'on trouve avec certains processeurs "Rocket Lake".







- Ajout de la prise en charge des cartes NVIDIA GeForce RTX 4070, Mobile RTX 4090/4080/4070/4060/4050, RTX 6000 Ada, RTX 3060 Mobile (GA104), RTX 3050 Mobile 6 GB, RTX 2050, Hopper H100 PCIe, RTX 2080 Ti ES,

- Ajout de la prise en charge des AMD Radeon RX 7600S, Pro W6900X, Pro V620, Mendocino Ryzen APU,

- Support ajouté pour Intel Raptor Lake-HX, Alder Lake N, Alder Lake U i3-1210U, Rocket Lake UHD P750.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP