Kingston Technology a livré plus de 100 millions de modules mémoire overclockables.



Kingston FURY, la division haute performance de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits mémoire et de solutions technologiques, annonce aujourd'hui avoir livré plus de 100 millions de modules de mémoire overclockables. En 2002, Kingston est entré sur le marché des passionnés de technologie avec une ligne de modules de mémoire haute performance sous le nom de Kingston HyperX. Dans les 19 années qui ont suivi, Kingston a développé le nom HyperX dans l’univers du gaming et des passionnés de technologie jusqu'à la vente de la gamme de périphériques à HP en 2021.



Poursuivant l'incroyable succès des produits de mémoire HyperX, Kingston a rebaptisé ses lignes de composants haute performance Kingston FURY, investissant les ressources et les connaissances de son cœur de métier pour créer la prochaine génération de produits pour les passionnés. Aujourd'hui, l'expertise technique de Kingston, à l'origine de nombreux records et récompenses en matière d'overclocking, se poursuit dans une nouvelle ère de solutions de pointe, de haute performance, pour les passionnés et les joueurs.







Depuis sa création, Kingston est fier de ses innovations en matière de tests et de la fiabilité de ses produits. En 2005, Kingston a obtenu un brevet américain pour un testeur de déverminage dynamique exclusif, premier du genre. Cela a permis de garantir la plus grande fiabilité des modules de mémoire de serveur, utilisés dans les plus grands data centers du monde. En début d'année, Kingston a élargi son portefeuille en ajoutant le Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM qui fournit de la mémoire DDR5 overclockable de classe serveur pour les créateurs, les ingénieurs et les professionnels de la science des données afin de répondre aux exigences des applications les plus récentes. Sa gamme primée de modules de mémoire Kingston FURY Beast DDR5 et Renegade DDR5 a également été relookée avec l'introduction de dissipateurs thermiques blancs pour permettre aux utilisateurs de choisir la couleur qui correspond le mieux à leur propre style.



"Kingston s'engage à concevoir et à fabriquer des produits qui offrent aux consommateurs un style et des performances inégalés", déclare Iwona Zalewska, responsable de l'activité DRAM chez Kingston EMEA. "Cette étape démontre la position de Kingston sur le marché, qui soutient les utilisateurs dans tous les segments de notre industrie en fournissant un service client de renommée mondiale et des produits fiables de la plus haute qualité. Cet exploit ne se ferait pas tout seul, et nous remercions et partageons cette réussite avec nos partenaires, nos fournisseurs et nos clients."



Pour plus d'informations, visitez le site kingston.com.



KINGSTON