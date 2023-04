L'explorateur de fichiers de Windows 11 se dote d'une couche supplémentaire pour la galerie de photos.



Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité pratique dans l'application Explorateur de fichiers de Windows 11 - une mise à jour a été publiée la semaine dernière (Windows 11 Insider Preview Build 23434), et elle ajoute une couche de fonctionnalité Galerie de photos. Elle ne semble pas très éloignée de la visionneuse de photos standard du système d'exploitation, ainsi que de l'application Windows Photo Gallery, abandonnée (depuis 2012) - bien que cette dernière offrait un large éventail de fonctionnalités d'organisation, d'édition et de partage d'images.







Amanda Langowski (Head of Insider Program) et Brandon LeBlanc (Senior Program Manager) de Microsoft donnent plus de détails sur la dernière nouveauté dans un blog officiel de Windows : "Nous présentons Gallery, une nouvelle fonctionnalité de l'Explorateur de fichiers conçue pour faciliter l'accès à votre collection de photos. L'ensemble du contenu affiché dans la Galerie est le même que celui de l'affichage Toutes les photos dans l'application Photos".







L'explication se poursuit : "La Galerie est optimisée pour accéder à vos photos les plus récentes. Si vous avez configuré la sauvegarde du rouleau d'images OneDrive sur votre téléphone, les photos que vous avez prises s'afficheront automatiquement en haut de l'écran. Vous pouvez choisir les dossiers qui s'affichent dans la Galerie à l'aide du menu déroulant Collection. Vous pouvez également ajouter des sous-dossiers de sources existantes pour filtrer un sous-ensemble de votre contenu, tel que les fonds d'écran et les importations de cartes SD/appareils photo. La galerie fonctionne également à partir de la boîte de dialogue de sélection de fichiers, ce qui permet de bénéficier de la même facilité d'utilisation dans des situations telles que l'insertion de pièces jointes, la création d'une présentation PowerPoint ou la rédaction de messages sur les réseaux sociaux."







Gallery a été introduite dans une version préliminaire et n'est donc pas disponible pour tout le monde : "Nous commençons à déployer cette expérience, qui n'est donc pas encore disponible pour tous les Insiders dans le canal Dev, car nous prévoyons de suivre les commentaires et de voir comment elle se déroule avant de la proposer à tout le monde". L'équipe est prête à recevoir les commentaires de tous ceux qui souhaitent accéder à la première version de Gallery et la tester.



TECHPOWERUP