ZOTAC présente le ZBOX Edge MI351.



Le ZBOX Edge MI351 est un mini PC compact à profil bas qui offre les performances essentielles pour l'informatique de tous les jours à la maison, au bureau ou au travail. Avec son support de montage VESA inclus, le MI351 offre la flexibilité nécessaire pour monter le système presque n'importe où. Puissant et fin - Avec seulement 28 mm d'épaisseur, le ZBOX Edge MI351 offre des performances tout en laissant beaucoup d'espace sur le bureau. Malgré sa taille compacte, le ZBOX Edge MI351 est équipé d'une gamme polyvalente de ports pour prendre en charge une large gamme de connectivité et d'accessoires.



DES PERFORMANCES À TOUTE ÉPREUVE















Doté d'un processeur Intel série N (anciennement Alder Lake-N) et d'une mémoire DDR5 rapide, le ZBOX Edge MI351 est réactif aux tâches quotidiennes, et sa faible consommation d'énergie en fait une passerelle parfaite pour tout alimenter, des applications IoT aux systèmes de point de vente, en passant par les home cinémas.



DES IMAGES ÉPOUSTOUFLANTES



Faites passer l'expérience de divertissement à un niveau supérieur grâce à la carte graphique Intel UHD intégrée. Qu'il s'agisse d'une configuration à double écran ou d'un écran 4K, le ZBOX Edge MI531 permet d'offrir la meilleure expérience visuelle possible grâce à DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0.



LA CONNECTIVITÉ À SON MEILLEUR











Restez connecté avec le ZBOX Edge MI351, équipé de Gigabit Ethernet, 802.11AX Wi-Fi 6 de nouvelle génération et Bluetooth 5.2. Les options de connectivité Internet rapides et fiables constituent une plate-forme distante solide pour l'informatique de pointe et la connectivité à distance. Équipée d'une suite complète de ports d'E/S standard, la série ZBOX Edge offre tout ce dont vous avez besoin.



SILENCIEUX COMME UN FOUET



Le ZBOX Edge MI351 est doté d'une large ventilation pour augmenter le flux d'air et d'un ventilateur intelligent qui tourne efficacement lorsque c'est nécessaire pour transférer la chaleur directement hors du système afin qu'il soit toujours silencieux et frais au toucher.



PLUS GRANDE CAPACITÉ















La prise en charge d'un total de 16 Go de mémoire DDR5 à 4800 MHz et d'un disque SSD M.2 garantit une plus grande capacité de stockage, une latence plus faible et une réactivité plus rapide dans votre flux de travail. Il est également le premier à disposer de la mémoire la plus élevée et la plus rapide de la gamme M series edge.



Le ZBOX M Series Edge MI351 se targue d'une conception primée, avec un boîtier ultra-mince alimenté par un processeur Intel N-Series. Avec une conception thermique efficace, une gestion de l'alimentation et une ventilation abondante, le ZBOX Edge MI351 maintient un profil bas significatif avec un ensemble complet de connectivité d'entrée/sortie. Dans l'ensemble, il s'agit d'une excellente passerelle pour l'informatique de pointe efficace ou l'informatique de tous les jours dans les entreprises, les bureaux ou à la maison.



- Processeur Intel N100 (anciennement Alder Lake-N),

- Ultra-mince avec seulement 28,5 mm de hauteur,

- Graphique Intel UHD,

- Jusqu'à 16 Go de mémoire DDR5-4800 SO-DIMM,

- Prise en charge des disques SSD M.2 NVMe PCIe x4/SATA (2242/2280),

- Prêt pour Windows 11,

- Prise en charge de l'affichage 4K@60 Hz via HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4,

- Prise en charge du double affichage,

- Transfert de données à grande vitesse avec les ports USB 3.2,

- Prêt pour le montage VESA,

- Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.



Pour en savoir plus sur le ZBOX Edge MI351, Cliquez ici.



TECHPOWERUP