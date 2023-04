EK annonce une version entièrement blanche de l'EK-Nucleus AiO Lux D-RGB.



EK, le fournisseur leader de solutions de refroidissement pour ordinateurs, élargit sa gamme AIO avec une version blanche du refroidisseur de CPU tout-en-un EK-Nucleus AIO Lux D-RGB, déjà primé. L'EK-Nucleus AIO blanc est disponible en deux versions - 240 mm et 360 mm. Il offre des niveaux élevés de configurabilité, de performance et d'attention aux détails pour un AIO en boucle fermée, tout en assurant une large compatibilité avec les anciens sockets et les sockets à venir. Plusieurs approches uniques ont permis à EK d'affiner l'esthétique de l'AIO et la simplicité d'installation.











Après le EK-Nucleus AIO Lux, qui constitue le cœur de la gamme, EK a lancé la version Dark, destinée à ceux qui recherchent un rapport prix/performances plus optimisé. Mais comme EK repousse sans cesse les limites, elle a également conçu une version blanche du Nucleus AIO Lux, le blanc étant la deuxième couleur la plus populaire dans le domaine de la construction de PC. Les produits AIO de la série Nucleus sont prêts pour la nouvelle génération de sockets Intel et offrent une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment un couvercle de pompe rotatif et un meilleur positionnement des raccords.











La série EK-Nucleus AIO Lux - Blanc



Les AIO de la série White Lux sont spécialement conçus pour les clients qui recherchent un AIO blanc pour illuminer leur PC à l'aide d'un éclairage RGB. L'EK-Nucleus AIO Lux est équipé de LED D-RGB au niveau des ventilateurs et de l'unité de pompage. L'effet d'éclairage D-RGB en forme de ventilateur autour de la partie supérieure de la pompe est un excellent ajout pour tous ceux qui recherchent l'esthétique parfaite d'un AIO RGB.



Les AIO Lux sont également dotés d'un couvercle de radiateur blanc pour faire clignoter et éblouir tout le côté où se trouvent les ventilateurs. Les produits EK-Nucleus AIO Lux D-RGB - White sont disponibles à la commande en deux tailles : 240 mm et 360 mm.



L'unité de pompage



Le design circulaire n'est pas seulement une autre caractéristique purement esthétique, car la partie supérieure permet à l'utilisateur de réorienter le logo D-RGB, quel que soit le sens dans lequel le refroidisseur est installé. L'orientation du logo peut être tournée par incréments de 90 degrés. L'utilisateur peut donc retirer la partie supérieure et positionner le logo comme il l'entend, ce qui lui permet de toujours obtenir une esthétique propre et alignée, quel que soit l'angle dans lequel le refroidisseur AIO est installé.



Les raccords et les tuyaux



L'EK-Nucleus AIO est livré préinstallé avec des tuyaux en caoutchouc renforcés et manchonnés, dotés désormais d'un filetage plus fin, chacun étant équipé d'un couvercle en aluminium pour garantir une durabilité maximale. Le positionnement amélioré des raccords facilite l'installation et l'ajustement des tuyaux en caoutchouc, ce qui permet à la nouvelle EK-Nucleus AIO de s'adapter aux espaces les plus restreints.



Caractéristiques supplémentaires







Un couvercle de radiateur a été ajouté pour améliorer l'esthétique générale de ce refroidisseur de CPU et mettre plus clairement en valeur ses lignes épurées et son design élégant. EK a également mis à jour les tuyaux en caoutchouc, qui sont désormais dotés de fines gaines en nylon.



Disponibilité et Prix



La gamme EK Nucleus est conçue en Slovénie, en Europe, et est disponible à la commande sur la boutique en ligne d'EK. Les AIO de la série EK-Nucleus AIO Lux White devraient commencer à être expédiés à la mi-mai 2023.



Le tableau ci-dessous indique le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) avec la TVA incluse :







TECHPOWERUP