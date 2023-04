Sabrent présente la carte Apex X21 Destroyer, une baie multi-SSD géante offrant 168 To de stockage.



Sabrent USA était d'humeur fanfaronne hier, et a commencé à se vanter sur Twitter d'une solution de stockage gargantuesque à venir : "Chez Sabrent, nous sommes à la pointe de la technologie. En collaboration avec Apex, nous avons reçu l'une de ces nouvelles cartes et nous sommes en train de la tester. Nous l'avons baptisée Sabrent Apex X21 Destroyer. 21X 8 TB SSDs pour 168 TB de stockage sur une seule carte !" La société a révélé qu'elle collaborait avec Apex Solutions sur l'offre de carte PCIe unique, mais le texte et les deux photos téléchargés sur Twitter ne sont pour l'instant qu'un simple teaser. Il n'a pas été signalé que des unités de prévisualisation avaient été envoyées à des testeurs potentiels ou à des influenceurs du secteur du matériel. Sabrent et Apex continueront à peaufiner et à évaluer.



















Le Destroyer est constitué de pièces déjà existantes, à savoir la propre carte de plateforme de montage NVMe x21 d'Apex Solution, et vingt-et-un modèles de SSD internes Rocket 4 Plus SSD 8 TB NVMe 4.0 Gen 4 PCIe M.2 de Sabrent (SB-RKT4P-8TB). Une carte Apex x21 vous coûtera 2800 $, et le Rocket 4 Plus SSD de 8 To est actuellement en promotion à 1099 $ (contre 1499 $). Le total s'élève donc à 25 879 $, et des dépenses supplémentaires sont à prévoir sous la forme de solutions de refroidissement adéquates et d'un contrôleur matériel capable de gérer cette bande indisciplinée de disques SSD. Sabrent devrait publier des mises à jour sur les équipements finalisés, les caractéristiques et les prix exacts dans un avenir proche.



TECHPOWERUP