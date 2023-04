Les fréquences des RTX4060TI COLORFUL custom sont dévoilés, 8 Go de VRAM confirmés.

Les fréquences des RTX4060TI COLORFUL custom sont dévoilés, 8 Go re VRAM confirmés.



Le superviseur de la base de données matérielles de TechPowerUp, T4C Fantasy, a divulgué quelques premières informations sur une version personnalisée de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Le modèle iGame RTX 4060 Ti Ultra White OC de Colorful a été ajouté à la base de données GPU de TPU, et T4C Fantasy a révélé quelques détails sur Twitter. Le GPU a été réglé pour avoir une horloge boost maximale de 2580 MHz, passant d'une horloge de base de 2310 MHz. D'après les fuites passées, la version de référence de la GeForce RTX 4060 Ti a une horloge boost par défaut de 2535 MHz, donc les ingénieurs de Colorful ont réussi à ajouter 45 MHz de plus avec leur itération personnalisée - soit environ 2% de plus que la référence par défaut.















T4C Fantasy a également confirmé que la Colorful iGame RTX 4060 Ti Ultra W OC sera équipée de 8 Go de VRAM, ce qui correspond également aux spécifications du modèle de référence. T4C Fantasy précise que les marques ont la possibilité de produire des cartes RTX 4060 Ti avec une plus grande quantité de mémoire vidéo, mais que les modèles de lancement resteront probablement avec l'allocation standard de 8 Go de VRAM. La RTX 4060 Ti est listée comme étant basée sur l'architecture GPU Ada Lovelace (variante GPU AD106-350-A1), et T4C Fantasy s'attend à ce que Team Green s'en tienne à une taille de processus de 5 nm - contrairement aux rapports de transition vers la fabrication en 4 nm (chez les fonderies TSMC).



TECHPOWERUP