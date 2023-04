Sega s'apprête à racheter Angry Birds à Rovio pour la coquette somme de 1 milliard de dollars.



La franchise de jeux mobiles Angry Birds, autrefois très populaire, pourrait bientôt avoir un nouveau propriétaire. Selon certaines informations, Sega chercherait à racheter le développeur de jeux Angry Birds, Rovio Entertainment, pour la coquette somme d'un milliard de dollars.







Rovio Entertainment est un développeur finlandais de jeux vidéo fondé en 2003 par Niklas Hed, Jamo Vakevainen et Kim Dikert, étudiants à l'université de technologie d'Helsinki. Il est surtout connu pour sa franchise Angry Birds, qui s'est étendue à quelques films et à des produits dérivés inspirés d'Angry Birds. Un rapport du Wall Street Journal indique que Sega pourrait conclure l'accord sur Rovio dès la semaine prochaine.



Ce n'est pas le premier acheteur mentionné pour Rovio Entertainment. Le développeur israélien Playtika était en pourparlers pour acheter la société pour un montant estimé à 800 millions de dollars, mais Rovio a déclaré que ces pourparlers avaient pris fin en mars de cette année.







Rovio a retiré le jeu classique Angry Birds des smartphones au début de l'année. La raison invoquée était que le jeu était si populaire qu'il nuisait au succès des titres plus récents et plus rentables de Rovio. Les utilisateurs d'iPhone peuvent toujours jouer à Red's First Flight, et Angry Birds 2, Angry Birds Friends et Angry Birds Journey peuvent toujours être téléchargés et joués sur Android et Apple.



La franchise Angry Birds a connu deux versions cinématographiques, la première étant toujours le septième film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps. La suite de 2019 n'a pas réussi à atteindre le même niveau de succès au box-office.



Il est important de noter que Rovio ne se limite pas à Angry Birds. L'entreprise possède des studios en Finlande, en Suède, au Danemark et au Canada, ainsi qu'une filiale en Turquie. Chaque studio a sa propre mission et son propre objectif, selon le site web de Rovio. Ces autres entreprises comprennent Puzzle Studio, Darkfire Games, Ruby Games et le studio de Montréal qui se concentre sur la façon dont l'IA et la ML joueront un rôle dans les futurs jeux et la production de jeux.



Il n'est pas rare de voir de gros investissements dans l'industrie des jeux mobiles ces derniers temps. Microsoft a insisté sur le fait que sa tentative d'achat d'Activision-Blizzard-King concernait davantage l'aspect mobile que la franchise Call of Duty. Il n'est donc pas difficile de comprendre l'attrait de Rovio pour Sega, en particulier avec un studio qui s'attache à répondre aux questions sur la manière dont l'IA et la ML feront progresser l'espace des jeux mobiles.



Si l'accord avec Sega se concrétise, l'avenir d'Angry Birds pourrait inclure des personnages comme Sonic the Hedgehog et d'autres jeux vidéo appartenant à Sega. Peut-être pourrions-nous même assister au retour de Crazy Taxi, avec des oiseaux en colère au volant.



HOTHARDWARE