TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte graphique : La PNY GeForce RTX 4070 XLR8.







PNY GeForce RTX 4070 XLR8 est une carte graphique haut de gamme personnalisée basée sur la carte graphique Ada de la série RTX 40 de NVIDIA la plus abordable à ce jour. La RTX 4070 a pour objectif d'être le modèle graphique le plus vendu pendant la période cruciale des achats de PC au printemps et en été, où les gens mettent à jour leurs ordinateurs pour la pause. XLR8 (prononcez "accélérer") est la marque de cartes graphiques, de mémoires PC et de disques SSD haut de gamme de PNY destinée aux joueurs. Vous pouvez vous attendre à toutes les caractéristiques d'une carte graphique haut de gamme, y compris l'éclairage LED RVB, une configuration VRM puissante avec plus de marge de réglage, et un design de produit haut de gamme en général.



La GeForce RTX 4070 est conçue pour dominer les jeux AAA à des résolutions allant jusqu'à 1440p, et les jeux e-sports à haut taux de rafraîchissement jusqu'à cette résolution. Elle est tout à fait capable de jouer en 4K Ultra HD, mais cela nécessite de réduire les effets visuels, ou d'utiliser judicieusement DLSS ou la nouvelle fonction DLSS 3 Frame Generation, ce qui manque aux cartes graphiques haut de gamme de la génération précédente qui sont en train d'être retirées des magasins aux alentours de 700 $. En tant que carte graphique du segment des performances, la RTX 4070 est également beaucoup plus économe en énergie que les GPU haut de gamme de la génération précédente.







L'architecture graphique GeForce Ada présente la 3ème génération de NVIDIA RTX, la technologie graphique grand public révolutionnaire qui associe des éléments de ray tracing en temps réel à des graphiques 3D matriciels conventionnels, pour améliorer de façon significative le réalisme des jeux. Ada introduit des cœurs CUDA beaucoup plus rapides qui tournent à des vitesses d'horloge plus élevées, des cœurs RT de 3ème génération avec encore plus de performances d'intersection de rayons qui réduisent l'impact sur les performances de l'activation du ray tracing, et des cœurs Tensor de 4ème génération qui prennent en charge des formats mathématiques plus récents.



La GeForce RTX 4070 est taillée dans le même silicium AD104 de 5 nm que la RTX 4070 Ti, mais alors que la Ti est au maximum de ses capacités, la RTX 4070 est considérablement réduite, avec seulement 46 des 60 multiprocesseurs de streaming (SM) physiquement présents, ce qui donne 5 888 cœurs CUDA, 184 cœurs Tensor, 46 cœurs RT, et 184 TMUs. Le nombre de ROP a été réduit de 80 à 64, mais heureusement, le sous-système de mémoire n'a pas été touché. Vous obtenez les mêmes 12 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps sur un bus mémoire de 192 bits que la RTX 4070 Ti.



La PNY RTX 4070 XLR8 est vendue au prix de 650 $, soit 50 $ de plus que le prix de vente conseillé par NVIDIA, ce qui explique pourquoi elle ne figurait pas dans les tests d'hier. La carte dont il est question ici est la variante non-OC de la RTX 4070 XLR8, qui s'en tient aux vitesses d'horloge de référence de NVIDIA, le supplément de prix couvrant davantage de fonctionnalités, telles que le RGB et un VRM supérieur. Il existe une carte XLR8 OC Edition encore plus chère, dont le prix est légèrement plus élevé. Avec la RTX 4070, NVIDIA a permis à ses partenaires de cartes d'opter pour l'ancien connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches au lieu du connecteur moderne à 16 broches 12VHPWR. PNY a choisi le premier, qui devrait correspondre à la puissance graphique typique (TGP) de 200 W de la RTX 4070, et même offrir la commodité d'un connecteur d'alimentation plus familier.



TECHPOWERUP