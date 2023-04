CHERRY XTRFY Officiellement annoncé.



CHERRY, spécialiste des périphériques d'entrée pour ordinateurs et leader du marché des commutateurs à touches mécaniques, présente CHERRY XTRFY, la nouvelle marque de jeux du groupe. Après l'acquisition de Xtrfy par CHERRY en début d'année, les deux marques de renom sont désormais réunies sous une même bannière. La mission est de fournir aux professionnels, aux passionnés et aux joueurs invétérés les outils dont ils ont besoin pour libérer leur potentiel individuel sur le chemin de la victoire. Xtrfy apporte beaucoup de connaissances et d'expertise du segment des jeux de compétition, offrant des performances professionnelles aux joueurs de tous niveaux.







CHERRY et Xtrfy dévoilent fièrement leur nouveau nom, leur nouveau logo et leur nouvelle identité visuelle, marquant le début d'une nouvelle ère dans le domaine des équipements de jeu de pointe et d'un portefeuille unifié de périphériques de jeu.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



"La fusion de Xtrfy et de CHERRY est un excellent exemple de la façon dont la diversification est cruciale dans l'esport. Les deux entreprises apportent des forces, des réseaux et une expertise produit différents, qui se complètent parfaitement. Avec la fusion de l'ingénierie allemande et du design suédois, ce partenariat est un mariage parfait, uni par un amour commun du jeu. Nous sommes ravis de présenter notre nouvelle marque de périphériques de jeu, qui s'inspire de notre vision de l'avenir des sports électroniques. Cette vision englobe la diversité et l'inclusion, car nous souhaitons promouvoir une communauté accueillante et inclusive où tout le monde peut participer et s'épanouir", déclare René Schulz, vice-président de l'unité commerciale Périphériques chez CHERRY.



L'identité remaniée reflète l'engagement de la marque en faveur de la qualité, de la performance et de la recherche d'un équipement esports de nouvelle génération.



"Nous sommes passionnés par l'esport et après des années de collaboration avec des joueurs professionnels, nous mettons tout notre cœur à accroître notre présence dans le jeu compétitif. En intensifiant nos efforts dans l'esport, nous nous engageons à créer de nouveaux produits qui aident les joueurs à gagner. Notre engagement est symbolisé par le symbole du gagnant - X - et exprimé par le slogan CHERRY XTRFY : In it to win it", déclare Joakim Jansson, directeur général et cofondateur de Xtrfy.



Lancement du site web et des produits



La nouvelle marque et les périphériques de jeu seront hébergés sur cherryxtrfy.com, et de plus amples informations seront dévoilées lors de l'événement de CHERRY XTRFY à Cologne, en Allemagne, le 26 avril 2023.



