Transcend ESD310C Ultra-Compact Portable SSD Unveiled.

Transcend Information, Inc. vient de lancer le tout nouveau ESD310C, notre plus petit SSD portable à ce jour. Léger et d'une taille compacte similaire à celle d'un lecteur de stylo, l'ESD310C affiche un taux de transfert impressionnant d'USB 10Gbps, jusqu'à 1050MB/s de vitesse rapide, ainsi que la possibilité de sauvegarder jusqu'à 1To de données grâce à ses connecteurs USB Type-A et Type-C. Ainsi, sa compatibilité avec les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones et même les consoles de jeu de nouvelle génération en fait un choix idéal pour les utilisateurs qui possèdent plusieurs appareils électroniques.







Taux de transfert ultra-rapide, robuste et durable



L'ESD310C de Transcend est conçu pour être conforme à un taux de transfert allant jusqu'à 10 Gbps, offrant des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 1050/950 Mo/s. La technologie SLC Cache intégrée permet des vitesses d'écriture plus rapides pour stocker de grandes quantités de fichiers multimédias. L'ESD310C est construit dans un boîtier en aluminium léger mais robuste, qui assure une meilleure dissipation de la chaleur et une excellente protection des données stockées. Plus important encore, la puissante fonctionnalité ECC (code de correction d'erreur) permet une plus grande stabilité des données, garantissant que vos données sont toujours sûres et sécurisées.



Connecteurs USB Type-A et Type-C dans un lecteur



L'ESD310C est livré avec des connecteurs USB Type-A et Type-C réversible, pour prendre en charge divers appareils tels que les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les tablettes, les smartphones et les consoles de jeu. Le disque est également compatible avec les systèmes Windows, macOS, iPadOS et Android, ce qui rend le transfert de données non seulement plus facile, mais aussi plus accessible aux utilisateurs.



Petite taille, grande capacité



Pesant seulement 11 grammes, l'ESD310C de Transcend a beau être minuscule, c'est un véritable mastodonte, capable de transporter un volume impressionnant de 1 To de données, y compris des vidéos 4K, des photos Full HD et des fichiers de jeu. Avec un tel design portable, vous pouvez emporter toute une bibliothèque multimédia avec vous en déplacement.



Gestion facile avec le logiciel exclusif de Transcend



Transcend Elite est un logiciel de gestion de données avancé prenant en charge les systèmes Windows et macOS. Les fonctions utiles comprennent la sauvegarde et la restauration, le cryptage des données et la sauvegarde sur le cloud. Grâce à l'assistance du logiciel, vous pouvez gérer votre périphérique de stockage portable plus efficacement, pour une plus grande tranquillité d'esprit.



Le SSD portable ESD310C de Transcend bénéficie d'une garantie limitée de cinq ans et est fabriqué à Taïwan avec un contrôle qualité rigoureux pour assurer la meilleure qualité de produit.



Pour en savoir plus sur le SSD portable Transcend ESD310C, Cliquez ici.



