TECHPOWERUP nous propose un test des nouveaux kits de barrette mémoire : Les Corsair Vengeance RGB DDR5-7000 CL34 2x 16 Go.







Corsair est une marque bien connue aux États-Unis et en Europe, en partie grâce à ses boîtes de produits jaunes facilement identifiables. La société est bien établie sur le marché de l'informatique depuis un certain nombre d'années maintenant, proposant des périphériques de jeu, des disques flash, des disques SSD, des AIO, du matériel de refroidissement par eau, des blocs d'alimentation et des ordinateurs entiers préfabriqués. Bien sûr, il ne faut pas oublier la division mémoire qui connaît un grand succès et qui s'efforce continuellement d'offrir les technologies émergentes les plus récentes avec le service client inégalé pour lequel Corsair est connu.



Corsair propose actuellement un assortiment de produits de mémoire allant des SODIMM DDR3 pour ordinateurs portables à la mémoire DDR5 pour PC enthousiastes. En utilisant les lignes de mémoire DDR4 bien établies, Corsair propose les produits Vengeance et Dominator, en réutilisant les noms et le langage de conception général pour l'itération DDR5. Les deux produits sont disponibles en RGB, la série Vengeance proposant également des kits de mémoire non RGB. Les configurations pour la plate-forme Intel comprennent des kits de 32 Go (2 x 16 Go), 64 Go (2 x 32 Go) et 48 Go (2 x 24 Go) avec des fréquences allant de 5200 MT/s à 7000 MT/s.







Dans cet article, nous allons examiner de plus près le kit de mémoire Corsair Vengeance RGB DDR5-7000 Intel. Équipé de timings 34-42-42-96 fonctionnant à 1,45 V pour le profil Intel XMP à 7000 MT/s, il offre une bande passante plus élevée et des gains de performances considérables par rapport à la DDR5 JEDEC 4800 MT/s de base avec une latence CAS de 40 fonctionnant à 1,1 V. Commercialisé exclusivement pour les consommateurs équipés de systèmes Intel, nous allons comparer ce kit Corsair Vengeance RGB DDR5 de 32 Go et voir comment il se positionne par rapport à la concurrence, avec un peu d'overclocking en plus !



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP