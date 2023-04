ASUS annonce les cartes graphiques ProArt GeForce RTX 4080 et RTX 4070 Ti.



Les cartes graphiques sont surtout utilisées pour les jeux, mais les joueurs sont loin d'être les seuls à attendre avec impatience chaque nouvelle génération de GPU. Le matériel hautement spécialisé des cartes graphiques offre une puissante puissance de traitement parallèle, que les professionnels utilisent dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la finance, le développement de jeux, la fabrication et la robotique. Si les créateurs de ces domaines utilisent souvent le même matériel que les joueurs, les besoins de ces deux groupes d'utilisateurs ne sont pas identiques.











Pour offrir à ces professionnels des options mieux adaptées à leur travail, nous sommes heureux d'annoncer les toutes premières cartes graphiques ProArt : les ProArt GeForce RTX 4080 et ProArt GeForce RTX 4070 Ti. Conçues pour un fonctionnement silencieux, stylisées pour des contextes professionnels et amincies pour une large compatibilité avec les châssis, ces cartes graphiques sont conçues dès le départ pour répondre aux besoins des créateurs.











Des conceptions peu encombrantes



L'espace de travail d'un professionnel de la création comporte souvent plus d'équipements que celui d'un joueur. Sur un bureau qui doit accueillir plusieurs écrans, surfaces de contrôle et disques externes, un châssis extra-large peut être un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est pourquoi nous avons conçu les ProArt GeForce RTX 4080 et 4070 Ti pour qu'ils conservent un profil compact. Avec seulement 300 mm de long, ce sont actuellement deux des plus petites cartes graphiques de la série 40 sur le marché. Elles s'intègrent facilement dans une grande variété de boîtiers PC, et sont même suffisamment courtes pour s'adapter à la plupart des châssis Mini-ITX les plus populaires.



L'épaisseur de la solution de refroidissement est également importante. Alors que les joueurs n'utilisent souvent qu'un seul de leurs emplacements PCIe x16, les créateurs sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser leurs emplacements supplémentaires. Les ProArt GeForce RTX 4080 et 4070 Ti offrent un design à 2,5 slots qui est moins susceptible d'interférer avec d'autres composants que les créateurs doivent installer.



Bruit atténué et températures maîtrisées



Dans leurs dimensions compactes, les cartes graphiques ProArt GeForce RTX 4080 et 4070 offrent un mélange convaincant de performances thermiques et acoustiques. Leurs homologues plus costauds des gammes ROG Strix et TUF Gaming ont des dissipateurs thermiques beaucoup plus grands qui peuvent être intéressants dans des circonstances où l'espace n'est pas un problème, mais les modèles ProArt minces et élancés compensent avec un profil de ventilateur optimisé qui leur permet d'offrir le meilleur équilibre entre les températures et les niveaux de bruit.



Sous charge, la ProArt GeForce RTX 4080 ne produit que 44 dB de bruit, et avec sa technologie 0 dB, les ventilateurs tournent complètement pour un fonctionnement silencieux dans les charges de travail légères. Cette carte atteint ces excellents résultats grâce à sa solution de refroidissement robuste. Un trio de ventilateurs Axial-tech assure un débit d'air élevé pour un faible niveau de bruit. De larges ouvertures sur les côtés du capot facilitent la dissipation de la chaleur, et une ouverture généreuse sur la plaque arrière robuste permet à la chaleur de s'évacuer naturellement dans la voie principale de circulation d'air du châssis de votre PC.



Réduire les distractions



Les joueurs adorent les options de personnalisation visuelle qu'ils obtiennent des LED RVB, mais certains créateurs trouvent qu'ils doivent protéger avec zèle leur état de fluidité en minimisant toutes les distractions à l'intérieur et autour de leur poste de travail. Les cartes ProArt GeForce RTX 4080 et RTX 4070 Ti vous aideront à rester concentré grâce à un design minimaliste basé sur des lignes épurées, des couleurs sophistiquées et des surfaces profilées - sans les LED. Ces cartes graphiques communiqueront le professionnalisme dans les installations orientées client, et elles se coordonnent parfaitement avec notre écosystème ProArt de cartes mères, d'écrans et de périphériques.



Construites pour tenir la distance



À l'intérieur comme à l'extérieur, nous avons préparé les ProArt GeForce RTX 4080 et 4070 Ti pour qu'elles tiennent la distance. Les doubles roulements à billes des ventilateurs offrent une excellente longévité. Les deux cartes sont assemblées avec notre technologie Auto-Extreme, un processus de fabrication automatisé qui établit de nouvelles normes dans l'industrie en permettant à toutes les soudures d'être effectuées en un seul passage. Cela permet de réduire les contraintes thermiques sur les composants et d'éviter l'utilisation de produits chimiques de nettoyage agressifs, ce qui a pour effet de réduire l'impact sur l'environnement, de diminuer la consommation d'énergie lors de la fabrication et de rendre le produit plus fiable dans l'ensemble.



Nous avons blindé cette carte graphique avec un support en acier inoxydable. Pour que votre carte graphique reste droite et de niveau sur le long terme, elle est maintenue à niveau par une plaque arrière protectrice, et nous incluons un support de carte graphique ProArt dans la boîte.



Enfin, nous savons que les créateurs comptent sur un support de pilote exceptionnel pour leur travail. Avec les cartes ProArt GeForce RTX 4080 et 4070 Ti, vous bénéficierez de la prise en charge du pilote NVIDIA Studio pour garantir des performances maximales, une fiabilité à toute épreuve et une compatibilité logicielle étendue.



Trois mois gratuits d'Adobe Creative Cloud



Les produits Adobe sont essentiels à la création dans de nombreux secteurs. Nous nous sommes associés à Adobe pour améliorer votre flux de travail grâce à la célèbre suite d'applications et de services Creative Cloud. Pour tout achat d'une ProArt GeForce RTX 4080 ou 4070 Ti dans certaines régions, vous bénéficierez d'un abonnement gratuit de trois mois à Adobe Creative Cloud. Non seulement vous aurez accès à plus de 20 applications, dont Photoshop, Premiere Pro et After Effects, mais vous disposerez également de 100 Go de stockage dans le nuage. Le remboursement est facile et vous pouvez appliquer l'abonnement Creative Cloud à un nouveau compte ou à un compte existant.



Compact, créatif, puissant



Avec un design sophistiqué et discret, une large compatibilité avec les boîtiers et un fonctionnement silencieux au quotidien, les ProArt GeForce RTX 4080 et ProArt GeForce RTX 4070 Ti offrent des performances graphiques de nouvelle génération dans un ensemble conçu avant tout pour répondre aux besoins des créateurs professionnels d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur les prix et la disponibilité de ces cartes graphiques dans votre région, veuillez contacter votre représentant ASUS local.



Voici la fiche technique :







