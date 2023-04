Le firmware des cartes PNY GeForce RTX 4070 déjà mis à jour.







Alors que le GPU GeForce RTX 4070 n'a été lancé qu'hier par NVIDIA (voir l'actualité Pilote NVIDIA Game Ready 531.61 pour le GPU GeForce RTX 4070), le constructeur PNY propose déjà une mise à jour du firmware de ses cartes graphiques VERTO basées sur ce nouveau GPU !







Pour être exact, ce n'est pas le BIOS de la carte graphique elle-même qui est mis à jour mais uniquement le firmware qui gère les effets d'éclairage EPIC-X RGB. PNY ne mentionne malheureusement absolument pas ce qui est corrigé ou modifié par ce firmware ARGB 40.70.00.09, dommage...



Ce nouveau firmware 40.70.00.09 concerne les cartes VERTO EPIC-X RGB à trois ventilateurs et non la carte GeForce RTX 4070 VERTO Dual Fan Edition dotée de seulement deux ventilateurs et dépourvue d'éclairage RGB (référence VCG407012DFXPB1) :



GeForce RTX 4070 12GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan (VCG407012TFXXPB1)

GeForce RTX 4070 12GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan Edition (VCG407012TFXXPB1-O)



À noter que seules les cartes dont le firmware ARGB est inférieur ou égal à la version 40.70.00.08 doivent être mises à jour. Celles qui ont déjà la version .09 ne sont pas concernées. Pour le vérifier, il suffit d'utiliser l'application VelocityX qui a justement été mise à jour en version 0.1.0.15 pour supporter le GPU GeForce RTX 4070.



Pour ce qui est de la mise à jour du firmware ARGB, il suffit de lancer l'exécutable de l'utilitaire PNY ARGB FW Updater qui se chargera de faire le nécessaire après que l'utilisateur ait confirmé la manipulation avec la touche Y du clavier.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bit (x64)



- Firmware ARGB 40.70.00.09 pour les cartes PNY GeForce RTX 4070 : Cliquez ICI,

- Application PNY VelocityX 0.1.0.15 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS