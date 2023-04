BIOSTAR dévoile la carte mère Micro-ATX B650MP-E Pro.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui le lancement de la toute nouvelle carte mère B650MP-E PRO, conçue pour répondre aux besoins des particuliers, des bureaux et des entreprises. La carte mère B650MP-E PRO prend en charge les derniers processeurs de la série AMD Ryzen 7000 avec l'architecture monopuce AMD B650, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs qui exigent de hautes performances et une grande stabilité. Elle prend en charge la mémoire DDR5 4-DIMM jusqu'à 128 Go, PCIe 4.0 et PCIe M.2 4.0 (64 Gb/s) pour des vitesses de transfert de données fulgurantes.







Offrant des caractéristiques de haut niveau et des performances informatiques exceptionnelles, la carte mère B650MP-E PRO intègre des technologies avancées, telles que A.I FAN, CPU OPT Header, 55 A Dr. MOS, Debug LED, Digital PWM, LED ROCK ZONE, VIVID LED DJ avec RGB Sync, et 2.5Guard. Ces caractéristiques garantissent une efficacité et des performances supérieures, permettant aux utilisateurs d'optimiser leurs besoins informatiques. De plus, le bouton SMART BIOS UPDATE et le port USB permettent de mettre à jour le BIOS sans problème, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et sans erreur.







La carte mère B650MP-E PRO dispose d'un port DisplayPort, d'un port HDMI et d'une large gamme de ports USB dans son entrée/sortie arrière, ce qui en fait un choix idéal pour le divertissement à domicile et la consommation de contenu, avec ses options de connectivité supérieures, offrant une expérience audio et vidéo transparente.







En conclusion, la carte mère B650MP-E PRO de BIOSTAR s'adresse à un large éventail d'utilisateurs, de la bureautique au divertissement à domicile, en passant par les créateurs de contenu et les entreprises. Sa technologie de pointe, son efficacité supérieure et sa stabilité en font le choix idéal pour ceux qui exigent une informatique de haute qualité à la demande.



Pour plus d'informations, visitez la page produit : Cliquez ICI.



