Lancement du routeur NETGEAR Nighthawk RS700 Router WiFi 7.



NETGEAR lance aujourd'hui le premier routeur WiFi 7 avec son nouvel ajout à la gamme primée Nighthawk. Construit par une équipe expérimentée, forte de plus de 25 ans d'expertise en matière de WiFi, le routeur NETGEAR Nighthawk RS700 est le fer de lance de la révolution WiFi 7. Doté d'une puissance sans précédent, le tout nouveau RS700 délivre jusqu'à 19Gbps de WiFi ultra-rapide, soit plus du double de la vitesse des générations précédentes.







Entrer dans le monde du WiFi 7



Le routeur Nighthawk RS700 de NETGEAR est alimenté par le système sur puce (SOC) WiFi 7 BCM6726/3 de Broadcom et atteint des vitesses allant jusqu'à 19 Gbps. Le routeur WiFi 7 tri-bande permet une diminution spectaculaire de la latence pour une réactivité en temps réel pour les jeux AR/VR de nouvelle génération ou des appels Zoom UHD fluides et un streaming 8K pour plusieurs utilisateurs simultanés. Le Nighthawk RS700 dispose également d'un port Internet 10Gb ainsi que d'un port LAN 10Gb et de quatre ports LAN 1Gb pour des connexions filaires rapides et flexibles. Le routeur est livré avec un an de NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, offrant un bouclier de sécurité automatique pour tous les appareils connectés.



Nouvelle esthétique, performances maximales



Le routeur NETGEAR Nighthawk RS700 est doté d'un nouveau châssis élancé et d'antennes hautes performances offrant une couverture à 360 degrés, optimisée pour prendre en charge jusqu'à 200 appareils clients simultanés dans toute la maison. La conception de l'antenne 3D offre la meilleure connexion pour toutes les variétés de maisons, des ranchs tentaculaires aux maisons à plusieurs étages. Les circuits de radiofréquence méticuleusement conçus fournissent une puissance maximale pour pousser les signaux WiFi jusqu'à la plus grande portée, jusqu'à 3500 pieds carrés. Le profil mince permet également de réduire l'encombrement global, aidant le routeur à s'intégrer discrètement sur une étagère ou sur une table.



Le routeur Nighthawk RS700 inclut l'agrégation de liens pour un accès simultané à Internet et au réseau local multi-gig, ce qui offre une transition gracieuse pour un réseau domestique vers un réseau multi-gig. Un disque dur USB peut être connecté pour le stockage en réseau afin de faciliter la sauvegarde ou le partage de fichiers volumineux ainsi que le streaming multimédia de haute qualité.



Caractéristiques techniques



Canaux haute capacité de 320 MHz et 4K QAM - La nouvelle bande passante ultra-large permet de multiplier par 2,4 la vitesse de vos appareils connectés. Les smartphones et les ordinateurs portables WiFi 7 peuvent atteindre des vitesses de 5 Gbps.

Fonctionnement multi-liens - Utilise plusieurs bandes WiFi à la fois pour améliorer la fiabilité du réseau, réduire le temps de latence et garantir la transmission des données à une vitesse maximale.

Temps de latence réduit - Améliore considérablement les jeux et les expériences interactives en ligne et ouvre la voie à l'immersion dans la nouvelle génération d'AR et de VR.

Plus de capacité pour les activités gourmandes en données - Connectez jusqu'à 200 appareils, tels que des caméras de sécurité, des appareils domestiques intelligents et des haut-parleurs, tout en profitant de la diffusion vidéo 4K/8K, des jeux en ligne et de la vidéoconférence HD.

Vitesses multi-gig avec le port Internet 10GbE - Utilisez le port Internet 10 Gig pour les plans câble et fibre jusqu'à 10Gbps. Compatible avec n'importe quel fournisseur d'accès à Internet.

Plus de ports câblés sur chaque appareil - Branchez des appareils câblés pour améliorer les performances grâce aux ports LAN 10Gbps et aux quatre ports LAN 1Gbps.



Compatible avec le système Nighthawk Mesh



Bien qu'ils soient puissants par eux-mêmes avec des vitesses élevées et une large couverture, les routeurs Nighthawk RS700 peuvent être mis en réseau ensemble via Nighthawk Mesh pour fournir une vitesse WiFi de mur à mur même dans les plus grandes maisons. Le routeur permet également de créer quatre réseaux distincts pour maximiser les performances. En plus d'un réseau principal et d'un réseau invité, les utilisateurs peuvent créer un réseau prioritaire pour les applications à faible latence telles que le streaming et les jeux, garantissant une expérience sans décalage et sans interférence avec les appareils plus lents. Les appareils domestiques intelligents peuvent être isolés sur le réseau IoT afin d'éviter que toute intrusion éventuelle n'affecte les autres réseaux. Ces fonctionnalités seront disponibles dans les prochaines versions du logiciel.



Disponibilité et Prix



Le routeur tri-bande NETGEAR Nighthawk WiFi 7 RS700S sera disponible aux États-Unis à partir du deuxième trimestre 2023, d'abord sur NETGEAR.com, puis chez d'autres grands détaillants. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 699.99 Dollars. Lancement dans d'autres régions à une date ultérieure.



