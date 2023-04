TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte graphique : La Palit GeForce RTX 4070 JetStream.







La Palit GeForce RTX 4070 JetStream est une carte graphique haut de gamme personnalisée basée sur la dernière née, la RTX 4070 Ada, un as du segment de performance de NVIDIA conçu pour les jeux AAA à 1440p, y compris le ray tracing. Les nouvelles fonctions introduites par Ada, telles que les flux d'encodage vidéo multiples, et bien sûr DLSS 3 Frame Generation, devraient positionner la RTX 4070 comme une proposition supérieure au déluge de cartes graphiques de génération précédente vendues autour de ce prix ces jours-ci, afin d'écouler les stocks, sans parler de l'efficacité énergétique supérieure grâce au processeur 5 nm de la puce.







La GeForce RTX 4070 est conçue non seulement pour les jeux en 1440p, mais aussi pour les jeux e-sports avec un taux de rafraîchissement élevé. La 4K Ultra HD est à sa portée, si vous connaissez bien les paramètres du jeu, ou si vous comptez sur GeForce Experience pour trouver les meilleurs. Vous pouvez également utiliser DLSS et Frame Generation à votre avantage. L'architecture graphique GeForce Ada présente la troisième génération de la technologie de ray tracing en temps réel NVIDIA RTX, des cœurs CUDA plus rapides et plus performants qui fonctionnent à des fréquences plus élevées, des cœurs RT de troisième génération avec encore plus de capacités accélérées par le matériel, et des cœurs Tensor de quatrième génération qui prennent en charge encore plus de formats mathématiques. Le composant Optical Flow Accelerator permet DLSS 3, une fonction qui génère des images alternatives entières en utilisant entièrement l'IA, sans impliquer une grande partie de la machinerie de rendu graphique.



Le GeForce RTX 4070 que nous examinons aujourd'hui est basé sur le même GPU AD104 de 5 nm que le RTX 4070 Ti, mais alors que ce dernier exploite au maximum le silicium, le RTX 4070 en est fortement réduit. Ce GPU est doté de 5 888 cœurs CUDA, 46 cœurs RT, 184 cœurs Tensor, 64 ROP et 184 TMU. Il obtient ces nombreux shaders en activant 46 des 60 multiprocesseurs de streaming (SM) présents sur le silicium. La configuration de la mémoire est inchangée par rapport à la RTX 4070 T - vous disposez toujours de 12 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps sur un bus mémoire de 192 bits de large, avec 504 Go/s de bande passante. Cette bande passante est supérieure aux 448 Go/s de la RTX 3070 de la génération précédente. Le bus mémoire de 192 bits peut sembler étroit, mais il est le résultat des efforts de NVIDIA pour restructurer le sous-système de mémoire, avec une plus grande utilisation des caches on-die sur le GPU.



La marque JetStream de Palit représentait le meilleur de la société en matière de conception personnalisée pour des PC de jeu silencieux et performants, jusqu'à ce que la SKU soit dépassée par les séries Palit GameRock et GamingPro. La RTX 4070 JetStream est équipée d'un refroidisseur à trois fentes et trois ventilateurs. Il n'y a pas d'éclairage RGB, mais on vous promet un faible bruit de jeu grâce au grand refroidisseur. La carte tourne à la vitesse d'horloge de référence de NVIDIA jusqu'à 2475 MHz GPU Boost. Palit a également opté pour le connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches, plus familier et plus pratique, à la place du connecteur 12VHPWR, qui devrait faire l'affaire, étant donné les 200 W TGP de la RTX 4070. Bien que Palit ne nous ait pas donné de prix exact, ils ont seulement confirmé que le prix "sera un peu plus élevé que 599 $". Tout au long de cet article, nous avons supposé un prix de 620$.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP