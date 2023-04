INTEL ARC nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version : 104.4311 Bêta.



Intel Graphics a publié aujourd'hui la dernière version des pilotes Arc GPU Graphics. La version 101.4311 beta est accompagnée d'une optimisation GameOn pour les jeux suivants :





"Dead Island 2"



Ainsi que le jeu :





"Total War : Warhammer III"



et Mirror of Madness",





"Minecraft Legends"



et le jeu :





"Boundary"



Elle introduit également des post-optimisations majeures pour "Dead Space" (Remake), avec des augmentations de performances allant jusqu'à 55 % à 1080p, et jusqu'à 63 % à 1440p, lors des tests effectués avec l'Arc A750. F1 22 affiche une amélioration de 6 à 7 % en 1440p et de 17 % en 1080p. "Dying Light 2 : Stay Human" bénéficie d'une augmentation de 6 à 7 % entre 1080p et 1440p ; DiRT 5" obtient 8 % à 1080p et 4 % à 1440p. "Deathloop" obtient 4 % en 1080p et 6 % en 1440p.



Parmi les problèmes corrigés dans cette version, citons un blocage de l'application avec Microsoft Flight Simulator (mode DirectX 11), une altération des couleurs sur les bords de l'eau dans "Sea of Thieves", des performances inférieures aux attentes avec Bright Memory Infinite Ray Tracing Benchmark, et une altération des couleurs avec Optical Flow dans Blackmagic DaVinci Resolve.



Amélioration des performances du jeu par rapport au pilote logiciel Intel 31.0.101.4257 pour :



Dead Space Remake (DX12)



- Jusqu'à 55 % d'amélioration à 1080p avec les paramètres Ultra sur Arc A750,

- Jusqu'à 63% d'amélioration à 1440p avec des paramètres élevés sur Arc A750.



F1 22 (DX12)



- Jusqu'à 6 % d'augmentation à 1440p avec des paramètres élevés sur l'Arc A770,

- Jusqu'à 7% d'augmentation à 1440p avec des paramètres élevés sur l'Arc A750,

- Jusqu'à 17 % d'amélioration en 1080p avec les paramètres Ultra High Ray Tracing sur l'Arc A750.



Dying Light 2 Stay Human (DX12)



- Jusqu'à 6 % d'augmentation en 1080p avec les paramètres High Ray Tracing prédéfinis sur l'Arc A770,

- Jusqu'à 7 % d'amélioration en 1440p avec les paramètres High Ray Tracing prédéfinis sur l'Arc A770.



Dirt 5 (DX12)



- Jusqu'à 8 % de hausse en 1080p avec les paramètres Ultra High Ray Tracing sur l'Arc A750,

- Jusqu'à 4 % d'augmentation à 1440p avec les paramètres Ultra High Ray Tracing sur l'Arc A750.



Deathloop (DX12)



- Jusqu'à 4 % d'augmentation à 1080p avec les paramètres Very High et Ray Tracing Performance sur l'Arc A750,

- Jusqu'à 6 % d'augmentation à 1440p avec les paramètres Very High et Ray Tracing Performance sur l'Arc A750.



Problèmes corrigés



Produits graphiques Intel Arc :



- Microsoft Flight Simulator (DX11) peut provoquer un plantage de l'application pendant le jeu.

- Sea of Thieves (DX11) peut présenter une altération des couleurs sur les bords de l'eau.

- Bright Memory Infinite Ray Tracing Benchmark (DX12) peut présenter des performances inférieures à celles attendues.

- Blackmagic DaVinci Resolve peut présenter une altération des couleurs avec Optical Flow.



