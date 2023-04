IIYAMA nous propose un nouvel écran PC : Le XUB3294QSU-B1.



Le ProLite XUB3294QSU est doté d'une dalle VA et d’une résolution WQHD (2560x1440) offrant une reproduction précise et homogène des couleurs, une excellente définition et de larges angles de vision. En tant que tel, il constitue une solution idéale pour un écran autonome destiné à améliorer la productivité, l'analyse des données et les applications bureautiques exigeantes. Équipé de haut-parleurs, d'un hub USB 3.0 à 2 ports, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur de 150 mm pour un confort optimal de l'utilisateur, cet écran 32" XUB3294QSU est idéal pour toute application de bureau ou de bureau à domicile.



















WQHD



Avec une WQHD résolution de 2560 x 1440 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d’images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 77 % de plus) par rapport à un moniteur à la FHD définition de 1920 x 1080 points.



Dalle VA



La technologie VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l’angle sous lequel vous la regardez.



HAS 150mm



Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal.



L’image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue



La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.



Haut-parleurs et écouteurs



Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un ? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



C'est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 289.90 euros.



IIYAMA