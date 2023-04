VLC Media Player s'améliore encore avec la prise en charge de la super résolution NVIDIA.



Les créateurs du lecteur vidéo VLC ont annoncé une nouvelle mise à jour qui étend la technologie de mise à l'échelle AI de NVIDIA de la lecture vidéo en ligne avec Chrome et Edge aux films hors ligne et à la lecture vidéo avec VLC. La mise à jour est disponible dès maintenant avec la version 3.0.19 de VLC.







La technologie NVIDIA RTX Video Super Resolution est une technologie d'upscaling relativement nouvelle qui permet de mettre à l'échelle les vidéos grâce à l'apprentissage automatique (ou IA). Cette technologie fonctionne de la même manière que Deep Learning Super Sampling (ou DLSS), mais elle met à l'échelle des vidéos en 2D au lieu de jeux vidéo en 3D. Nous avons remarqué qu'elle est très efficace pour convertir les vidéos de 1080P en résolutions UHD 4K, en particulier dans son réglage de qualité le plus élevé, où elle est capable de nettoyer les artefacts dans les vidéos en basse résolution et de rendre les images générales plus nettes, en particulier dans les scènes plus lentes.







Le seul effet secondaire de la Super Résolution Vidéo RTX est qu'il faut beaucoup de puissance de calcul brute d'un GPU de la série RTX 30 ou RTX 40 pour alimenter l'upscaler. Nous avons vu jusqu'à 40% d'utilisation du GPU avec le réglage de qualité le plus élevé de la technologie, la consommation d'énergie sera donc beaucoup plus élevée par rapport à l'exécution de la vidéo sans upscaling RTX. Ce problème affectera principalement les utilisateurs d'ordinateurs portables, et NVIDIA en a pris bonne note. La fonction est entièrement désactivée lorsque l'ordinateur portable fonctionne sur batterie.



Auparavant, la technologie d'upscaling de NVIDIA n'était disponible que dans certains navigateurs Chromium, dont Chrome et Edge. Mais grâce à la prise en charge de VLC, cette technologie peut désormais être utilisée pour mettre à l'échelle des vidéos et des films hors ligne facilement, ce qui devrait considérablement accroître la popularité de RTX Video Super Resolution. VLC est l'un des lecteurs vidéo open-source les plus populaires du moment. Il prend en charge un nombre quasi infini de normes vidéo, notamment HEVC, AV1, les codecs 12 bits, HDR, les vidéos à 360 degrés, la lecture audio en 3D, et bien d'autres fonctionnalités.



Là encore, la mise à jour peut être téléchargée dès maintenant. Cependant, RTX Video Super Resolution ne prend en charge que les GPU des séries RTX 30 et RTX 40 pour le moment. La prise en charge de la série RTX 20 interviendra ultérieurement.



HOTHARDWARE