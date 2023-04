Microsoft corrige le bug de Windows Defender après cinq ans de ralentissements de Firefox.



L'équipe d'ingénieurs de Microsoft chargée de Window Defender a enfin trouvé le temps de s'attaquer à un bogue de longue date dans son logiciel anti-programmes malveillants, lié à des problèmes de performances avec le navigateur web Firefox de Mozilla. Les commentaires des utilisateurs, qui remontent à cinq ans, font état d'une navigation extrêmement lente sur le web, causée par un "exécutable de service anti-programme malveillant" de Windows qui occupe une grande partie de l'unité centrale (plus de 30 %). La combinaison de Firefox et de Windows Defender fonctionnant en parallèle garantissait un affrontement (logiciel) - jusqu'à la correction de bogue de la semaine dernière. Une mise à jour publiée par Microsoft a réduit l'utilisation de l'unité centrale du composant Defender "MsMpEng.exe" d'un maximum de 75 %.







Les développeurs de Microsoft et de Mozilla ont collaboré pour remédier à la relation disharmonieuse entre Defender et Firefox. Un membre courageux de l'équipe d'ingénierie logicielle de ce dernier a fait preuve d'une grande transparence au sujet de la lenteur du navigateur. Yannis Juglaret a fourni une série de mises à jour du projet via le système de suivi Bugzilla de Mozilla - l'une de ses dernières entrées fournit des détails sur la correction : "Vous avez peut-être lu en ligne que Defender faisait trop d'appels à VirtualProtect, et que l'utilisation globale du processeur diminuera désormais de 75 % lorsque vous naviguerez avec Firefox. C'est tout à fait faux ! L'impact de ce correctif est que sur tous les ordinateurs qui utilisent la fonction de protection en temps réel de Microsoft Defender (qui est activée par défaut dans Windows), MsMpEng.exe consommera beaucoup moins de CPU qu'auparavant lorsqu'il surveillera le comportement dynamique de n'importe quel programme par l'intermédiaire de Event Tracing for Windows (ETW). Rien de moins, rien de plus".







Juglaret conclut : "Pour Firefox, l'impact est particulièrement important car Firefox (et non Defender !) dépend beaucoup de VirtualProtect (qui est surveillé par MsMpEng.exe via ETW). Nous pensons que sur tous ces ordinateurs, MsMpEng.exe consommera environ 75 % de CPU en moins qu'auparavant lorsqu'il surveille Firefox. C'est une très bonne nouvelle.







La mise à jour mpengine.dll version 1.1.20200.4 de Microsoft a été publiée le 4 avril, et les résultats ont été satisfaisants selon les rapports d'utilisateurs sur Reddit. Juglaret a suggéré que les équipes de développement de Microsoft et de Mozilla travaillent davantage à l'amélioration des performances générales : "Les dernières découvertes dans le bug 1822650 comment 6 suggèrent que nous pouvons aller encore plus loin dans la réduction de l'utilisation du CPU, avec tous les logiciels antivirus cette fois, et pas seulement Windows Defender."



TECHPOWERUP