Pilote NVIDIA Game Ready 531.61 pour le GPU GeForce RTX 4070.

NVIDIA lance aujourd'hui officiellement le nouveau GPU GeForce RTX 4070 et publie donc également comme prévu de nouveaux drivers GeForce Game Ready et Studio le prenant en charge.







Dans ce pilote 531.61 WHQL, le support du GPU GeForce RTX 4070 est le principal changement, même si les utilisateurs d'une autre carte graphique GeForce seront surtout intéressés par les quelques corrections de bugs ajoutées à ce pilote.



Evidemment, les correctifs du hotfix 531.58 ont bien été intégrés dans cette version 531.61 ce qui corrige quelques bugs ennuyeux des précédentes versions R530 comme les 531.18, 531.29 et 531.41. Il s'agissait pour rappel des plantages de The Last of Us Part I avec les GPU GeForce 30 Series (Ampere) mais aussi des problèmes de stabilité d'Assassin's Creed Origins ou encore des corruptions graphiques dans Resident Evil 4 Remake avec l'anticrénelage Fast Approximate Anti-Aliasing (FXAA).



On apprend par ailleurs qu'un bug supplémentaire a été résolu par ces drivers 531.61 à savoir les plantages, blocages et autres écrans noirs du jeu Hogwarts Legacy dont se plaignaient beaucoup de joueurs depuis plusieurs semaines ! Voilà donc une excellente nouvelle.



Pour en revenir au GPU GeForce RTX 4070, celui-ci vient donc se placer en "entrée de gamme" dans la série GeForce 40 Series (Ada Lovelace) tout de suite avant le modèle GeForce RTX 4070 Ti. On retrouve donc des spécifications techniques revues légèrement à la baisse par rapport au modèle Ti comme 5 888 cœurs CUDA au lieu de 7 680 et des fréquences d'horloge de base et Boost qui passent respectivement de 2,31 GHz à 1,92 GHz et de 2,61 GHz à 2,48 GHz.



En revanche, et c'est une bonne nouvelle, pas de changement au niveau des 12 Go de mémoire qui restent de type GDDR6X avec un bus de 192 bit ce qui devrait limiter la différence de performances entre les deux cartes qui visent toutes les deux le segment du jeu à la résolution 1440p. A noter toutefois une petite subtilité au niveau de l'encodeur vidéo NVENC qui n'utilise plus qu'une seule puce contre deux pour les autres cartes GeForce 40 Series. La liste des codecs supportés reste strictement identique (AV1 notamment) mais l'impact de l'encodage vidéo sur les performances 3D sera sans doute plus important que pour les autres cartes.



Ces quelques différences entre le GeForce RTX 4070 et le GeForce RTX 4070 Ti permettent de faire une économie importante puisque le tarif public des cartes 4070 est de 659 € contre 899 € pour les 4070 Ti à leur lancement en janvier !



Disons pour finir juste un mot du pilote Studio 531.61 qui en plus du GPU desktop grand public GeForce RTX 4070 supporte les tout derniers GPU mobiles Ada Lovelace destinés aux stations de travail professionnelles ainsi qu'une édition 6 Go du RTX A1000 Laptop GPU (Ampere) :



- RTX A1000 Laptop GPU 6 Go,

- RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU,

- RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU,

- RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU,

- RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU,

- RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU.



Le pilote Studio ajoute aussi la compatibilité avec la dernière version de VLC Media Player qui supporte désormais la fonction RTX Video Super Resolution. Les navigateurs Chrome et Edge ne sont donc plus les seules applications à supporter l'optimisation de la qualité des vidéos grâce à RTX VSR.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bits (x64)



