PROPULSEZ VOS STREAMS ET VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC LE NOUVEAU STREAM CONTROLLER X DE RAZER.



Nouveau venu dans l’écosystème de Razer dédié au streaming, le Razer Stream Controller X est l’outil parfait pour accompagner les streamers dans la création de leurs contenus, les sessions de jeux ou discussions animées avec la communauté. Intégrées dans un format compact, ses 15 touches LCD permettent aux streamers de changer les effets des lumières ambiantes, de diffuser des sons personnalisés ou encore de passer d’une application à une autre d’une simple pression. C’est l’accessoire idéal pour faire passer son stream au niveau supérieur.







Propulsé par le logiciel Loupedeck, le Stream Controller X est compatible avec les principales plateformes de diffusion telles que OBS Studio, Twitch, Streamlabs, Adobe Premier Pro et plus encore. Grâce à l'interface de Loupedeck, les streamers peuvent facilement installer les applications du moment, des plugins et même des émoticônes pour améliorer leur expérience de stream. Il est également possible de « drag and drop » ses applications préférées depuis la Marketplace de Loupedeck, pour une personnalisation infinie.



Cela concerne également certains des plugins les plus appréciés des créatifs, comme Spotify, Phillips Hue, Adobe Photoshop ou encore Voicemod. De surcroît, la suite complète de logiciels Loupedeck donne également accès à des profils prédéfinis, qui en plus d’être simples d’utilisation, peuvent servir de source d’inspiration. Chaque profil contient des macros et des fonctionnalités prédéfinies qui peuvent être facilement interchangées afin de répondre à tous les besoins, démultipliant les possibilités de personnalisation du Stream Controller X.



Les icônes des touches sont personnalisables afin de faciliter la navigation visuelle. De plus, le Stream Controller X permet aux streamers de créer des thèmes assortis ou encore de placer des GIF animés sur chacune des touches pour un rendu vraiment unique. Conçu pour jongler efficacement entre les applications, il permet aux streamers de passer facilement d'un profil à un autre et de s’organiser efficacement, pour assurer en stream ou pendant les activités du quotidien, grâce à un système de dossiers.



Plusieurs macros, raccourcis ou fonctions peuvent être associés à chacun des boutons pour synchroniser une série d’actions et gagner en productivité lors des tâches quotidiennes. Grâce à une personnalisation étendue, les utilisateurs peuvent prendre des captures d’écran ou réaliser des clips à la volée, facilitant le partage des moments forts de leurs streams avec leur communauté.



Le Stream Controller X est également équipé d'un support magnétique antidérapant et amovible à 50°. Il garantira un point de vue confortable et assura un maintien de l’appareil, même pendant les sessions de jeu ou de streaming les plus intenses.



Pour plus d’informations sur le Razer Stream Controller X, rendez-vous ici.



À PROPOS DU RAZER STREAM CONTROLLER X



Configuration système requise :



- Windows 10 (minimum),

- MacOS X 10.14 (minimum),

- Le logiciel Loupedeck,

- Dimensions : 111 x 80.7 x 30mm,

- Poids : 146g (pour le Razer Stream Controller seul) et 177g pour le support,

- Interface : 15 touches personnalisables,

- Connectivité : un câble USB-A vers USB-C de 2 mètres,

- Angle de l'écran : 8 degrés (Stream Controller X seul), 50 degrés (support inclus).



Disponibilité et Prix



Disponible dès maintenant, le 13 avril 2023. Le prix est de : 179.99 euros.



