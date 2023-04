Fuite des architectures Zen 6 "Morpheus" et Zen 5 "Nirvana" 2nm d'AMD pour les futurs processeurs EPYC.



AMD semble travailler d'arrache-pied pour mettre en avant ses processeurs Zen 5 et Zen 6 de nouvelle génération qui sont apparus dans le profil d'un ingénieur.







Fuite des noms de code des prochaines générations Zen 5 "Nirvana" et Zen 6 "Morpheus" d'AMD - basées sur des nœuds de processus 3nm et 2nm



Bien que les processeurs Zen 5 d'AMD aient été confirmés par le fabricant de puces lui-même, la fuite indique également les futurs processeurs Zen 6 ainsi que les noms de code de l'architecture de base utilisée en interne par AMD. Selon la description de la fuite, la tâche spécifique dont l'ingénieur était responsable est le projet de gestion de l'énergie pour au moins trois cœurs IP, en commençant par le cœur Zen 4 qui a commencé au premier trimestre 2020, suivi par le Zen 5 au premier trimestre 2021, puis par le Zen 6 au premier trimestre 2023.







L'architecture Zen 4, qui équipe actuellement les gammes AMD Ryzen 7000 et EPYC Genoa, a commencé à travailler sur la gestion de l'énergie au premier trimestre 2020, de sorte qu'un lancement au troisième trimestre 2022 signifie qu'il a fallu environ 2,5 ans pour que les puces finales portent leurs fruits. De la même manière, les premiers processeurs Zen 5 devraient apparaître au cours du second semestre 2024, tandis que les processeurs Zen 6 seront lancés vers la deuxième moitié de l'année 2025 ou plus tard.







En ce qui concerne les noms de code, nous apprenons également ce que les Zen 5 et Zen 6 sont appelés en interne. Les cœurs AMD Zen 4 basés sur le processeur 5nm ont pour nom de code Persephone. Le cœur Zen 5 qui utilise un processeur 3nm utilisera le nom de code Nirvana, tandis que les cœurs Zen 5C pourraient utiliser un nom totalement différent. De plus, le Zen 5 est disponible en 4nm et 3nm mais les puces serveur sont étiquetées comme des composants 3nm.



Enfin, nous avons les CPU Zen 6 qui utiliseraient un processeur 2nm pour les serveurs et dont le nom de code est Morpheus. Ces noms de code sont intéressants, mais n'oubliez pas que nous sommes encore à des années du lancement des architectures Zen 5 et Zen 6, car AMD n'en a pas encore fini avec son architecture Zen 4.



- AMD Zen 4 (5nm) - Persephone,

- AMD Zen 5 (3nm) - Nirvana,

- AMD Zen 6 (2nm) Morpehus.



Les rumeurs de performances montrent que Zen 5 apportera une grande amélioration par rapport à Zen 4 sur les serveurs sous la forme d'EPYC Turin que nous avons mentionné il y a quelques heures ici. En attendant, le successeur de la famille EPYC Turin (Zen 5) devrait porter le nom de code EPYC Venice et très probablement utiliser l'architecture Zen 6 (2nm).



AMD Zen 5 en 2024, avec des variantes V-Cache et Compute avec une toute nouvelle microarchitecture



AMD a confirmé que la nouvelle architecture Zen 5 sera lancée en 2024. Les CPU Zen 5 seront disponibles en trois versions (Zen 5/Zen 5 V-Cache/Zen 5C) et la puce elle-même est conçue à partir de zéro avec une toute nouvelle microarchitecture qui se concentre sur l'amélioration des performances et de l'efficacité, un front-end repipeliné, et une large question avec l'IA intégrée et l'optimisation de l'apprentissage automatique. Voici quelques-unes des principales caractéristiques des processeurs Zen 5 :



- Performances et efficacité accrues,

- Re-pipellisation de la partie frontale et émission élargie,

- Optimisations intégrées de l'IA et de l'apprentissage automatique.







Feuille de route du CPU / APU Zen d'AMD :







WCCFTECH