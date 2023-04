ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le TUF Gaming VG328QA1A.



Le TUF Gaming VG328QA1A est un moniteur de jeu Full HD (1920 x 1080) de 31,5 pouces doté d'un taux de rafraîchissement overclocking de 170 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour un gameplay extrêmement immersif. Il est doté de la technologie exclusive Extreme Low Motion Blur (ELMB) et de la technologie AMD FreeSync™ Premium pour éliminer les images fantômes et les déchirures. En outre, il dispose également d'une gamme de couleurs sRGB à 100 %, ce qui garantit des performances exceptionnelles en matière de contraste et de couleurs.



















TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 170 HZ (OC) ET TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS (MPRT)



Le TUF Gaming VG328QA1A offre des visuels époustouflants sous tous les angles. Avec un overclock à 170 Hz, le taux de rafraîchissement décime le lag et le motion blur pour vous donner l'avantage dans les jeux de tir à la première personne, les jeux de course, la stratégie en temps réel et les titres sportifs. Ce taux de rafraîchissement ultra-rapide vous permet de jouer avec les paramètres visuels les plus élevés et de réagir instantanément à ce qui s'affiche à l'écran, afin que vous puissiez porter le premier coup.



ADAPTIVE-SYNC



La technologie AMD FreeSync Premium est prise en charge par les ports DP et HDMI et offre des taux de rafraîchissement variables pour une faible latence, sans bégaiement ni déchirure pendant le jeu.



Flou de mouvement extrêmement faible (ELMB)



La technologie ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) offre un temps de réponse MPRT de 1 ms pour éliminer les bavures et le flou de mouvement. Les objets en mouvement apparaissent encore plus nets, ce qui rend le jeu plus fluide et plus réactif.



Overdrive variable



La technologie ASUS Variable Overdrive intégrée permet à l'écran de modifier dynamiquement ses paramètres d'overdrive en fonction des fluctuations de la fréquence d'images, garantissant ainsi des résultats optimaux pour n'importe quel jeu. Vous choisissez l'intensité de l'effet global que vous souhaitez obtenir, puis vous laissez le moniteur s'en charger.



Contrôles intuitifs



Le logiciel du centre DisplayWidget a mis à jour l'interface utilisateur afin que les utilisateurs puissent facilement modifier les paramètres du moniteur à l'aide d'une souris - il n'est donc pas nécessaire d'accéder au menu OSD.



Shadow Boost



La technologie ASUS Shadow Boost clarifie les zones sombres du jeu sans surexposer les zones plus lumineuses, améliorant ainsi l'affichage général tout en facilitant le repérage des ennemis cachés dans les zones sombres de la carte.



GamePlus



La touche de raccourci GamePlus intégrée, une exclusivité ASUS, offre des améliorations en cours de jeu qui vous aident à tirer le meilleur parti de votre jeu. Cette fonction a été développée en collaboration avec des joueurs professionnels, ce qui leur permet de s'entraîner et d'améliorer leurs compétences de jeu.



GameVisual



La technologie ASUS GameVisual propose sept modes d'affichage prédéfinis afin d'optimiser les visuels pour différents types de contenu. Cette fonction unique est facilement accessible via un raccourci clavier ou le menu des paramètres d'affichage à l'écran.



Technologie sans scintillement



La technologie Flicker-Free réduit le scintillement afin de minimiser la fatigue visuelle et d'améliorer le confort lors des longues sessions de jeu.



LUMIÈRE BLEUE FAIBLE



La technologie ASUS Low Blue Light réduit la quantité de lumière bleue potentiellement nocive émise par l'écran. Quatre réglages de filtre différents sont disponibles pour contrôler l'intensité de la réduction de la lumière bleue.



Connectivité étendue



Une multitude d'options de connectivité, dont deux HDMI 2.0, plus DisplayPort™ 1.2, assure une large compatibilité avec une variété de sources d'entrée.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 549 Dollars.



THE GURU3D