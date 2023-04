NVIDIA GeForce RTX 4070 : 5888 cœurs, 12 Go de mémoire G6X, 599 $ US, jeu en 1440P à plus de 100 FPS !



NVIDIA a officiellement dévoilé sa toute nouvelle carte graphique GeForce RTX 4070 qui vise à offrir plus de 100 FPS en 1440P Gaming au prix de 599 Dollars.







NVIDIA lance sa carte graphique GeForce RTX 4070, la gamme Ada démarre à 599 $ US



La GeForce RTX 4070 de NVIDIA est la dernière nouveauté de la gamme Ada Lovelace et l'équipe verte la considère comme une formidable mise à jour pour les utilisateurs de GeForce GTX 1080 et GeForce RTX 2070. Cette carte graphique ramène également le prix de la gamme Ada Gaming à 599 $ US, ce qui en fait la carte next-gen la moins chère à ce jour.



En plus de l'amélioration des performances et de l'efficacité, elle ajoute une série de nouvelles fonctionnalités :



- Nouveaux multiprocesseurs de streaming (SM) - Le nouveau SM multiplie par deux les performances et l'efficacité énergétique.

- Cœurs tensoriels de 4ème génération et Optical Flow - Permettent d'accélérer les technologies d'IA transformatrices, y compris la nouvelle technologie NVIDIA DLSS 3 qui multiplie la fréquence d'images.

- Cœurs RT de 3e génération - Jusqu'à deux fois plus de performances de ray tracing, pour des mondes virtuels incroyablement détaillés comme jamais auparavant.

- Shader Execution Reordering (SER) - SER améliore les opérations de ray tracing par 2, augmentant les FPS jusqu'à 44% dans Cyberpunk avec RT : Overdrive Mode

- DLSS 3 - Percée révolutionnaire dans les graphismes alimentés par l'IA qui augmente massivement les performances en utilisant l'IA pour générer des images supplémentaires de haute qualité.

- NVIDIA Studio - Performances inégalées en matière de rendu 3D, d'édition vidéo et de streaming en direct.

- Encodeurs AV1 - L'encodeur NVIDIA (NVENC) de 8e génération avec AV1 est 40 % plus efficace que le H.264, ce qui ouvre de nouvelles possibilités aux streamers, diffuseurs et appelants vidéo.



La NVIDIA GeForce RTX 4070 utilise une configuration de GPU AD104 réduite avec 46 SM pour un total de 5888 cœurs CUDA. Le GPU sera équipé de 36 Mo de cache L2, 184 Texture Mapping Units et un total de 64 ROPs. La vitesse d'horloge de la carte graphique est de 1920 MHz en base et de 2475 MHz en boost. La carte offre 29 TFLOPs en FP32, 67,4 TFLOPs en RT et 466 TFLOPs en INT8.







NVIDIA affirme que l'augmentation du cache L2 de 9 fois sur la RTX 4070 par rapport à la RTX 3070 (36 Mo contre 4 Mo) améliore les performances, réduit la latence et augmente l'efficacité énergétique, car l'accès aux données peut rester sur la puce (plutôt que de devoir compter sur la bande passante de la mémoire).







En ce qui concerne les caractéristiques de la mémoire, la GeForce RTX 4070 dispose de 12 Go de capacités GDDR6X qui seront ajustées à des vitesses de 21,0 Gbps sur une interface de bus 192 bits. Cela permettra d'obtenir jusqu'à 504 Go/s de bande passante. Il s'agit de la même configuration de mémoire que celle utilisée par la RTX 4070 Ti et de 4 Go de mémoire en plus par rapport aux cartes graphiques de la série 3070.



- NVIDIA GeForce RTX 4070 12 Go TBP "officiel" - 200W,

- NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go TBP "officiel" - 220W.



En ce qui concerne la consommation d'énergie, le TBP est évalué à 200W. La carte sera alimentée par un seul connecteur à 16 broches qui peut théoriquement fournir jusqu'à 600W de puissance. Les modèles personnalisés offriront des objectifs TBP plus élevés, mais sont également ouverts à l'utilisation de connecteurs standard à huit broches.































Performances des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4070



En ce qui concerne les performances de ces GPU monstrueux, NVIDIA a partagé les chiffres des performances de calcul et de jeu et il semble que la GeForce RTX 4070 se situera entre les modèles 3080 10 Go et 12 Go sans DLSS 3.



À titre de comparaison :



- NVIDIA GeForce RTX 4090 : 83 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 2,5 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 4080 : 49 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 2,5 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti : 49 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,86 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti : 40 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 2,6 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3090 : 36 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,69 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 4070 : 29 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 2,48 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3080 : 29 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,71 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti : 21 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,77 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3070 : 20 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,75 GHz).



Sur la base d'une vitesse d'horloge de 2,48 GHz, vous obtenez jusqu'à 29 TFLOPs de performance de calcul et vous pouvez certainement en tirer beaucoup plus avec un overclock comme nous l'avons démontré avec la RTX 4090. Il ne faut pas oublier que les performances de calcul n'indiquent pas nécessairement les performances de jeu globales.







En ce qui concerne les performances de jeu, NVIDIA met fortement l'accent sur l'utilisation de RTX & DLSS3 ainsi que sur le nouveau mode RT-overdrive en comparant la carte graphique GeForce RTX 4070 avec les anciens GPU RTX 30.



NVIDIA GeForce RTX 4070 1440P Performance :







NVIDIA GeForce RTX 4070 DLSS 3 Performance :







Performances eSports de la NVIDIA GeForce RTX 4070 :















Benchmarks synthétiques NVIDIA GeForce RTX 4070 :







Profils d'alimentation NVIDIA GeForce RTX 4070 :







Prix et disponibilité des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4070







La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 sera disponible à partir de demain au prix de 599 $ US. Les modèles Founders Edition et custom seront disponibles à la vente le même jour.



