Le mini PC design KUBB embarque toujours plus de puissance avec les processeurs Intel Core de 13ème génération, Raptor Lake.

Le mini PC design KUBB embarque toujours plus de puissance avec les processeurs Intel Core de 13ᵉ génération, Raptor Lake.



Toujours plus de performances pour toute la gamme : KUBB, KUBB Fanless et KUBB Wood !







BLEU JOUR, fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires périphériques originaux, design et performants, annonce la disponibilité de la nouvelle génération du mini-PC KUBB avec les processeurs Intel Core de 13ᵉ génération, Raptor Lake. Des processeurs dotés de deux types de cœurs, des performances-cores et efficients-cores, pour des performances optimisées sur les tâches les plus exigeantes et une meilleure efficacité énergétique, le tout embarqué dans un châssis minimaliste disponible en plusieurs coloris.



L’élégance combinée avec de la haute-performance !



Ordinateur cubique de seulement 12 cm de côté, KUBB habille le bureau des particuliers et professionnels avec un objet classieux qui donne une autre dimension à l’informatique. Il n’en n’oublie cependant pas la performance et embarque la toute dernière génération de processeurs Intel® Core de 13ᵉ génération, Raptor Lake.



Embarqués dans les mini-PC KUBB, ces processeurs apportent trois nouveautés majeures :



- Une gestion optimale de la consommation d’énergie électrique sans sacrifier pour autant la puissance

brute.

- L’intelligence artificielle avec l’intégration d’une puce dédiée qui améliore le son et les images des

communications vidéo.

- Enfin, cette nouvelle génération de processeurs assure la compatibilité avec les dernières normes en

termes de RAM, de connexions Wi-Fi et de Bluetooth.



Trois nouveaux KUBB avec les nouveaux processeurs Raptor Lake



La nouvelle génération de KUBB est disponible avec trois configurations de processeurs Intel Raptor Lake : un Core i3-1315U 6 cœurs, un Core i5-1340P 12 cœurs, et un Core i7-1360P 12 cœurs. Chacun des modèles peut accueillir jusqu’à 64 Go de mémoire vive DDR4 et possède un chipset graphique performant, Intel UHD Graphics pour les i3 et Intel Iris™ Xe Graphics pour les i5 et i7. De quoi accomplir les tâches les

plus robustes, et ce, en silence via un petit ventilateur qui assure le refroidissement.



Côté stockage, les utilisateurs pourront opter pour un SSD M.2 NVMe de 4ᵉ génération, pour une performance de pointe, pouvant aller jusqu’à 2 To, avec la possibilité d’obtenir un stockage additionnel de 2.5 pouces en SSD ou HDD.



Ultra compact, KUBB est doté de toute la connectique nécessaire pour accueillir de nombreux périphériques externes. En USB, 3 ports USB 2.0, 3 USB 3.2 et 2 USB type-C Thunderbolt 4. Le KUBB possède également 2 ports HDMI 2.0b et un port RJ45 pour la connexion internet. Les utilisateurs pourront aussi se connecter à l’internet sans-fil grâce à l’Intel Wi-Fi 6 AX211, et pourront connecter souris ou claviers sans-fil via le Bluetooth 5.3. Objet de design discret et classieux, KUBB est muni de coques interchangeables, fabriquées à la main, et aux couleurs multiples.



KUBB 13ᵉ Gen est disponible dès à présent sur la boutique en ligne.



KUBB Fanless et KUBB Wood sont aussi en 13ᵉ Gen !



KUBB Wood dispose des mêmes configurations techniques que les autres KUBB dotés des processeurs Intel Core de 13ᵉ génération, avec l’esthétisme en plus d’une coque tout en bois.



KUBB Fanless est lui proposé jusqu’à 12 cœurs à 4.6 Ghz avec un Core i5-1340P dans un environnement entièrement passif et silencieux : combiner une telle puissance avec compacité et silence s’avèrent une réelle prouesse. Celle-ci a pu être obtenue par une refonte complète du système de dissipation composé d'une pièce d'aluminium taillée dans la masse qui sert à la fois de coque et de dissipateur. Les équipes Bleu Jour ont ainsi repensé les points de contacts entre le processeur et son dissipateur en insérant des éléments en cuivre pour obtenir de tels résultats et satisfaire aux plus hautes exigences des utilisateurs.



Caractéristiques techniques KUBB Gen 13 :







