ZOTAC GAMING présente ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 4070

ZOTAC GAMING est heureux d’annoncer l’arrivée de nouvelles références au sein de sa gamme de cartes graphiques, les GeForce RTX 4070, basées sur l’architecture NVIDIA Ada Lovelace.

Avec son design inspiré des autres modèles de la série 40, la gamme ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 se décline en trois modèles : AMP AIRO, Trinity et la version compacte Twin Edge OC .



Point forts

Alimentée par le NVIDIA DLSS3, l’architecture Ada Lovelace et le ray tracing

GDDR6X 12 Go

Système de refroidissement IceStorm 2.0

Caractéristiques antibruit améliorées

Éclairage RGB SPECTRA 2.0

Garantie 5 ans : 3 ans + 2 ans sur simple enregistrement



Les références seront disponibles dans notre réseau de partenaires à compter du 13 avril 15h.





MODÈLE AMP AIRO

La 4070 AMP AIRO allie l'esthétique « AIR-Optimized » à un design fin de seulement 2,5 slots.

Avec le système de refroidissement Icestorm 2.0, l'éclairage ARGB Spectra 2.0 à deux zones et un puissant overclocking d'usine, la 4070 AMP AIRO est la carte graphique la plus puissante de la gamme.



MODÈLE TRINITY

Dotée d’un système de refroidissement inspiré du modèle emblématique de la marque, la 4070 Trinity intègre trois ventilateurs puissants, un dissipateur thermique qui recouvre la totalité de la carte et compte un certain nombre d’améliorations en matière de réduction du

bruit. Elle bénéficie d’une conception solide et de nombreux éléments ARGB adressables, pour un résultat qui réunit puissance, performance et refroidissement.



MODÈLE TWIN EDGE OC

Avec une largeur de seulement 2,2 slots, la Twin Edge OC est une carte graphique puissante à l’encombrement réduit, ce qui permet de l’intégrer facilement dans de puissants PCs compacts (SFF).



ICESTORM 2.0

La série ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 bénéficie de la solution de refroidissement la plus avancée développée par ZOTAC, IceStorm 2.0. Avec un dissipateur thermique de la longueur de la carte, des caloducs en cuivre composite, et une ventilation à la conception ouverte, le refroidissement est optimisé pour des performances graphiques maximales.



SPECTRA

Le système d'éclairage dédié SPECTRA 2.0, que l'on trouve sur les modèles équipés de trois ventilateurs, offre un éclairage dynamique, avec des effets animés uniques alimentés par des LED RGB adressables. Le modèle AMP AIRO est quant à lui tout particulièrement mis en valeur par son revêtement irisé et translucide qui laisse apparaître de discrets filets lumineux tout en transparence.



FIRESTORM POUR LA SÉRIE 40

Le nouvel utilitaire ZOTAC GAMING FireStorm destiné à la série 40 dispose d'une interface entièrement retravaillée qui simplifie les réglages parfois complexes de la carte graphique. Ce nouveau logiciel propose une multitude d'options qui incluent la vitesse d'horloge, la fréquence de la mémoire de la carte, le voltage, la vitesse du ventilateur, les réglages de la courbe du ventilateur, et les effets lumineux RGB SPECTRA.



DISPONIBILITÉ / TARIFS /GARANTIE

La série ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 sera disponible à compter du 13 avril 2023, la moitié des références mises sur le marché seront au MRSP de 659€.

Les cartes seront disponibles chez les principaux partenaires de la marque sur le marché français.

Pour rappel, les cartes ZOTAC GAMING sont garanties 3 ans de base, avec une extension de garantie de deux ans supplémentaires sur simple enregistrement.



Modèles disponibles :

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Trinity

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC