Arrivons-nous aux limites du format ATX qui fête bientôt ses 30 ans ?



Je me pose la question, car plusieurs facteurs me font dire, que ce format n'est plus adapté aux composants et surtout à leurs refroidissements.



Dans ce parlons hardware, j'essaie de mettre en lumière les défauts de ce format.



