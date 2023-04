La souris de jeu Razer Basilisk V3 X HyperSpeed est disponible dès maintenant.



Doté de 9 commandes programmables, d'une connectivité sans fil bimode et de la technologie Razer Chroma RGB personnalisable. Dotée de nombreux boutons faciles d'accès et d'une gâchette multifonction, elle offre une combinaison infinie de commandes et de macros à portée de main. Bénéficiez d'une réactivité fiable grâce à un capteur optique avancé 18K et à des points de contact plaqués or pour une durée de vie plus longue. Découvrez le nouveau Basilisk V3 X HyperSpeed qui possède une forme ergonomique emblématique, adaptée à de nombreux types de poignées et dotée de 9 boutons programmables. Améliorez votre univers de jeu grâce à l'éclairage RVB personnalisable et à la connectivité bimode.







PERSONNALISATION AVANCÉE. LIBÉRÉ - avec le Razer Basilisk V3 X HyperSpeed, il n'y a pas de limites à la façon dont vous choisissez de jouer. Doté de 9 commandes programmables, d'une connectivité sans fil bi-mode et d'un Razer Chroma RGB personnalisable, il est conçu pour ne répondre qu'à un seul maître : vous.















FORME ERGONOMIQUE EMBLÉMATIQUE AVEC 9 COMMANDES PERSONNALISABLES



Manipulation et commande inégalées. Plébiscitée par des millions de personnes dans le monde entier, la forme emblématique de la souris s'adapte parfaitement à différentes prises en main. Dotée de nombreux boutons faciles d'accès et d'une gâchette multifonction, elle offre une combinaison infinie de commandes et de macros à portée de main.



Améliorez votre jeu !



Grâce à sa forme ergonomique et à ses 7 boutons personnalisables, la souris s'adapte à différents styles de prise en main. La souris est dotée de boutons faciles d'accès et d'une gâchette multifonction, ce qui vous permet de prendre le contrôle de votre univers de jeu grâce à de nombreuses commandes rapides. Le Razer Hypershift vous permet d'avoir plus de contrôle au bout des doigts grâce à une gamme de commandes secondaires, facilement applicables en tenant la gâchette et en appuyant sur le bouton désiré. Grâce à la connectivité sans fil bimode, obtenez jusqu'à 285 heures d'autonomie en utilisant la technologie sans fil HyperSpeed ou jusqu'à 535 heures en utilisant le Bluetooth.



Capteur optique avancé 18K







Conçue avec un capteur optique avancé, la Basilisk V3 offre de nombreux réglages de sensibilité, jusqu'à 18 000 DPI. Lorsqu'il s'agit de puissance, de performance et de précision, la Basilisk V3 (RZ01-04870100-R3G1) est la solution idéale.



Razer Mechanical Mouse Switches Gen-2







Tous les nouveaux points de contact plaqués or permettent d'accroître la fiabilité, rendant les commutateurs moins susceptibles de se dégrader et améliorant la durée de vie jusqu'à 60 millions de clics.



Éclairage Chroma RGB







Prenez les commandes avec un éventail d'options d'éclairage personnalisables, le Razer Chroma RGB permet 16,8 millions de couleurs et d'effets d'éclairage. Réagissez de manière dynamique avec plus de 200 jeux intégrés à la technologie Chroma.



DOUBLEZ VOTRE CONTRÔLE AVEC RAZER HYPERSHIFT







Activé via Razer Synapse, Razer Hypershift vous permet d'assigner et de déverrouiller un ensemble de commandes secondaires en plus des 9 commandes existantes de la souris. Réglé par défaut sur la gâchette multifonction, il suffit de maintenir la gâchette enfoncée tout en appuyant sur le bouton souhaité pour exécuter sa commande secondaire.



PRISE EN CHARGE MULTI-APPAREILS







Simplifiez votre installation et libérez un port USB en connectant votre souris et votre clavier sans fil à un seul dongle - une fonction qui peut être activée dans nos derniers périphériques Razer HyperSpeed.



RAZER CHROMA RGB



Personnalisation et immersion améliorées - personnalisez parmi 16,8 millions de couleurs et d'innombrables effets de lumière, et profitez d'une plus grande immersion car la souris réagit de manière dynamique avec plus de 200 jeux intégrés à la technologie Chroma.



Disponibilité et Prix



Razer Basilisk V3 X HyperSpeed. Souris de jeu sans fil personnalisable avec éclairage RGB disponible dès maintenant dans la boutique Razer. Le prix est de : 79.99 euros.



