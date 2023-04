Présentation du châssis COUGAR Cratus conçu pour les Case Mods.



COUGAR présente le châssis Cratus, conçu pour inspirer les mods créatifs afin de créer l'ultime PC de jeu. Le COUGAR Cratus est doté d'un cadre en tube d'acier construit en 3D pour offrir des courbes esthétiques. Le cadre en tubes d'acier est complété par quatre panneaux en verre trempé qui offrent une vue claire de l'intérieur. La face avant présente un panneau en verre trempé incurvé avec des formes 3D complexes.







Le COUGAR Cratus dispose également d'un espace intérieur impressionnant qui peut accueillir des cartes mères E-ATX et des radiateurs de 360 mm pour le refroidissement liquide. Compte tenu de la taille des derniers modèles de la série NVIDIA GEFORCE RTX 40, le COUGAR Cratus n'aura aucun mal à accueillir une RTX 4090 avec sa longueur maximale de 460 mm.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le point de vue de COUGAR sur le Cratus







Le concept de design de Cratus trouve son origine dans le caractère innovant C stroke comme mécanisme d'expression de l'image créative de COUGAR. Si vous êtes un enthousiaste imaginatif du territoire PC et que vous vous efforcez de trouver de nouvelles façons de présenter un chef-d'œuvre, Cratus vous fournit un excellent plan.







Le COUGAR Cratus est livré avec trois ventilateurs RGB de 120 mm préinstallés et le flash beam RGB sur la partie supérieure de la face avant du boîtier. Les composants d'éclairage RVB sont contrôlés par un contrôleur LED intégré et sont compatibles avec les technologies de synchronisation RVB des cartes mères.



Compte tenu de sa conception ouverte et de son intérieur visible avec des panneaux en verre trempé, l'intérieur comporte des panneaux de recouvrement pour dissimuler les câbles afin d'assurer une gestion propre des câbles. Ces panneaux couvrent également les baies pour disques durs de 3,5 pouces.







Le COUGAR Cratus peut abriter un puissant PC de jeu. Il prend en charge une carte mère E-ATX, des cartes graphiques de 460 mm, deux disques durs de 3,5 pouces et trois disques SSD de 2,5 pouces, ce qui permet de réaliser les systèmes les plus extrêmes.



Disponibilité et Prix



COUGAR a officiellement lancé le châssis de jeu phare COUGAR Cratus au prix de 499 Dollars. Pour en savoir plus sur le châssis COUGAR Cratus, visitez le site web de COUGAR Gaming.



VORTEZ