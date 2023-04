ASUS dévoile un moniteur portable Full HD de 17,3 pouces avec capacités de jeu.



ASUS a récemment dévoilé le dernier né de sa série ZenScreen, le "ASUS ZenScreen MB17AHG", un écran mobile à cristaux liquides de 17,3 pouces.







Cet écran offre un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et la technologie de synchronisation d'affichage AMD FreeSync Premium, ce qui le rend idéal pour les joueurs. Il détecte également automatiquement l'orientation des cristaux liquides et passe d'un affichage vertical à un affichage horizontal, ce qui est très pratique pour les programmeurs et autres applications.







L'ASUS ZenScreen MB17AHG est doté d'un système IPS avec un grand angle de vision, une gamme de couleurs sRGB à 100 %, une luminosité de 300cd/m2, un rapport de contraste de 800:1, une vitesse de réponse de 5ms, 16,7 millions de couleurs d'affichage et un angle de vision horizontal/vertical de 178°. L'interface d'affichage comprend USB Type-C x 2 (compatible avec le mode DP Alt), HDMI 1.4 x 1, et une prise pour écouteurs x 1. La fonction de soin des yeux offre une absence de scintillement et une faible lumière bleue, garantissant un visionnage confortable même pendant de longues périodes.











Avec des dimensions de 389,9 mm de largeur, 7 à 20,6 mm de profondeur, 249,05 mm de hauteur et un poids de seulement 1,29 kg, l'ASUS ZenScreen MB17AHG est incroyablement portable. L'appareil est également équipé d'une béquille en forme de L qui permet d'ajuster l'angle, ce qui le rend facile à utiliser en déplacement. Pour en savoir plus sur cet écran portable de pointe, rendez-vous sur le site officiel d'ASUS.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D