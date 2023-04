Endorfy annonce les refroidisseurs liquides de CPU NAVIS F240 ARGB et NAVIS F360 ARGB AIO.



ENDORFY, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, d'alimentations, de boîtiers PC et de produits lifestyle, a annoncé la sortie de son dernier ajout à la gamme de systèmes de refroidissement liquide - le Navis F240 ARGB et le NAVIS F360 ARGB. Les nouveaux modèles combinent des caractéristiques telles que la pompe à palier céramique ultra-silencieuse commandée par PWM et un radiateur de haute qualité avec le nouvel éclairage ARGB. Le rétroéclairage ARGB est intégré dans le bloc réfrigérant et se marie exceptionnellement bien avec les ventilateurs Fluctus 120 PWM ARGB préinstallés et très silencieux.







Conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, les séries NAVIS F240 ARGB et NAVIS F360 ARGB offrent une efficacité de refroidissement exceptionnelle et une expérience acoustique améliorée. ENDOFY y parvient en utilisant les ventilateurs primés Fluctus 120 PWM, qui sont désormais équipés d'un éclairage ARGB impressionnant et peuvent être contrôlés à l'aide d'un signal PWM dans une plage étendue de 250 à 1.800 tr/min.



Les utilisateurs peuvent contrôler les effets lumineux ARGB avec le contrôleur Nano-Reset ARGB inclus ou via le logiciel RGB de leur carte mère. Le Navis F240 ARGB et le NAVIS F360 ARGB sont dotés d'un système de montage fiable qui permet une installation plus facile et plus rapide. Ils sont compatibles avec une large gamme de sockets Intel et AMD dès leur sortie de l'emballage et sont livrés avec de la pâte thermique Pactum PT-3 en quantité suffisante pour de multiples applications.



Disponibilité et Prix



Les modèles ENDORFY NAVIS F280 ARGB et NAVIS F280 ARGB sont disponibles dès aujourd'hui.



- ENDORFY Navis F240 ARGB : EY3B004 3 Years : 99.00 euros,

- ENDORFY Navis F360 ARGB : EY3B006 3 Years : 129.00 euros.



TECHPOWERUP